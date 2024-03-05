https://ria.ru/20240305/aktivy-1931224899.html

Источник: в ЕС нет согласия по использованию доходов от российских активов

Источник: в ЕС нет согласия по использованию доходов от российских активов - РИА Новости, 05.03.2024

Источник: в ЕС нет согласия по использованию доходов от российских активов

В Совете ЕС до сих пор нет согласия по поводу использования доходов от замороженных в Европе активов России для финансирования военной или какой-либо другой... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:46

2024-03-05T14:46

2024-03-05T14:46

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БРЮССЕЛЬ, 5 мар – РИА Новости. В Совете ЕС до сих пор нет согласия по поводу использования доходов от замороженных в Европе активов России для финансирования военной или какой-либо другой помощи Украине, заявил высокопоставленный европейский источник. "Дискуссии продолжаются, в том числе в публичной сфере", - сообщил он. По его словам, до настоящего момента есть только договоренность по переводу средств, полученных от инвестирования активов РФ, на отдельные счета для обеспечения их сохранности. "Для дальнейших шагов потребуется согласование членов Совета ЕС и правительства Бельгии", - сказал европейский представитель на условиях анонимности. Он не исключил, что решение об использовании таких доходов для финансирования Украины, в том числе военной помощи Киеву, могут быть приняты в будущем. При этом в ответах на наиболее частые вопросы по представленному ЕК во вторник проекту новой оборонно-промышленной стратегии ЕС указывается, что "в зависимости от решения Совета ЕС по предложению верховного представителя (Борреля) непредвиденная прибыль, полученная депозитариями от иммобилизованных российских суверенных активов, может быть использована для финансирования этой статьи расходов (поддержка украинской оборонной промышленности)". В конце января представитель ЕК Кристиан Виганд заявил, что ЕС пока не разработал механизм передачи доходов от замороженных активов РФ Украине, никакого графика нет, но Еврокомиссия подготовит такое предложение. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры об использовании доходов от этих активов в интересах Украины. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию доходов от замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Такие предложения были представлены в конце прошлого года. На данном этапе механизм предусматривает только консолидацию непредвиденных доходов от инвестирования иммобилизованных российских активов на отдельных счетах в ожидании дальнейших решений по их возможному использованию. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20240304/aktivy-1931043763.html

https://ria.ru/20240214/repatriatsii-1927191233.html

https://ria.ru/20240219/russia-1928122376.html

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россия, украина, европа, кристиан виганд, евросоюз, еврокомиссия, в мире