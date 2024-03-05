https://ria.ru/20240305/agronom-1931285041.html

Путин рассказал о дефиците агрономов

Путин рассказал о дефиците агрономов - РИА Новости, 05.03.2024

Путин рассказал о дефиците агрономов

Дефицит агрономов в России наблюдается из-за быстрого развития агропромышленной отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с работниками... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T17:50

2024-03-05T17:50

2024-03-05T17:50

экономика

россия

владимир путин

ставропольский край

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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Дефицит агрономов в России наблюдается из-за быстрого развития агропромышленной отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с работниками агропромышленного холдинга "Эко-культура" в Ставропольском крае. "Дефицит — потому что быстрое развитие идет, очень быстрое развитие", - сказал Путин. Путин во вторник прилетел в Ставропольский край и посетил тепличный комплекс "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура".

https://ria.ru/20240305/poezdka-1931271421.html

россия

ставропольский край

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экономика, россия, владимир путин, ставропольский край