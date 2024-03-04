https://ria.ru/20240304/zhelanie-1930919648.html
Сибирский полпред помог мальчику из Минусинска увидеть дельфинов
Сибирский полпред помог мальчику из Минусинска увидеть дельфинов - РИА Новости, 04.03.2024
Сибирский полпред помог мальчику из Минусинска увидеть дельфинов
Полпред президента России в Сибири Анатолий Серышев помог семилетнему мальчику из Красноярского края увидеть дельфинов, сообщила пресс-служба на сайте. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T09:04
2024-03-04T09:04
2024-03-04T15:07
хорошие новости
общество
минусинск
красноярский край
елка желаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930920730_0:0:736:414_1920x0_80_0_0_c4b2c01802d911c193a20f805d7f2c3e.jpg
НОВОСИБИРСК, 4 мар — РИА Новости. Полпред президента России в Сибири Анатолий Серышев помог семилетнему мальчику из Красноярского края увидеть дельфинов, сообщила пресс-служба на сайте. "Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в рамках Всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний" исполнил заветное желание семилетнего Константина из Минусинска Красноярского края", — говорится в публикации. В полпредстве рассказали, что Константин любит животных и собирается стать фермером, когда вырастет. Заветным желанием мальчика было побывать в дельфинарии. Оно исполнилось в канун дня его рождения."Мальчик смог посетить представление в Центре океанографии и морской биологии "Дельфиния". Он не только посмотрел на тихоокеанских дельфинов афалин, <...> но и пообщался с артистами", — отметили в пресс-службе.Также Константин смог побывать на большой экскурсии в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило.Акция "Елка желаний" стартовала в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина. В ней участвуют дети в возрасте от трех до семнадцати лет, имеющие ограниченные возможности здоровья, а также дети-сироты и ребята из малообеспеченных семей. Отдельное внимание уделяется детям из семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и ребятам, проживающим на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20240113/mechta-1921151956.html
https://ria.ru/20240113/shoygu-1921126817.html
минусинск
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930920730_0:0:588:441_1920x0_80_0_0_d93ab543a848dca4790909335b06753a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, минусинск, красноярский край, елка желаний
Хорошие новости, Общество, Минусинск, Красноярский край, Елка желаний
Сибирский полпред помог мальчику из Минусинска увидеть дельфинов
Серышев в рамках "Елки желаний" помог Косте из Минусинска увидеть дельфинов
НОВОСИБИРСК, 4 мар — РИА Новости.
Полпред президента России в Сибири Анатолий Серышев помог семилетнему мальчику из Красноярского края увидеть дельфинов, сообщила пресс-служба на сайте
.
"Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в рамках Всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний" исполнил заветное желание семилетнего Константина из Минусинска Красноярского края", — говорится в публикации.
Шувалов исполнил желание мальчика познакомиться с профессией архитектора
В полпредстве рассказали, что Константин любит животных и собирается стать фермером, когда вырастет. Заветным желанием мальчика было побывать в дельфинарии. Оно исполнилось в канун дня его рождения.
"Мальчик смог посетить представление в Центре океанографии и морской биологии "Дельфиния". Он не только посмотрел на тихоокеанских дельфинов афалин, <...> но и пообщался с артистами", — отметили в пресс-службе.
Также Константин смог побывать на большой экскурсии в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило.
Акция "Елка желаний" стартовала в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина. В ней участвуют дети в возрасте от трех до семнадцати лет, имеющие ограниченные возможности здоровья, а также дети-сироты и ребята из малообеспеченных семей. Отдельное внимание уделяется детям из семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и ребятам, проживающим на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Шойгу исполнил мечту 15-летней девочки из Москвы