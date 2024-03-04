https://ria.ru/20240304/zhelanie-1930919648.html

Сибирский полпред помог мальчику из Минусинска увидеть дельфинов

Сибирский полпред помог мальчику из Минусинска увидеть дельфинов - РИА Новости, 04.03.2024

Сибирский полпред помог мальчику из Минусинска увидеть дельфинов

Полпред президента России в Сибири Анатолий Серышев помог семилетнему мальчику из Красноярского края увидеть дельфинов, сообщила пресс-служба на сайте. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T09:04

2024-03-04T09:04

2024-03-04T15:07

хорошие новости

общество

минусинск

красноярский край

елка желаний

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930920730_0:0:736:414_1920x0_80_0_0_c4b2c01802d911c193a20f805d7f2c3e.jpg

НОВОСИБИРСК, 4 мар — РИА Новости. Полпред президента России в Сибири Анатолий Серышев помог семилетнему мальчику из Красноярского края увидеть дельфинов, сообщила пресс-служба на сайте. "Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в рамках Всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний" исполнил заветное желание семилетнего Константина из Минусинска Красноярского края", — говорится в публикации. В полпредстве рассказали, что Константин любит животных и собирается стать фермером, когда вырастет. Заветным желанием мальчика было побывать в дельфинарии. Оно исполнилось в канун дня его рождения."Мальчик смог посетить представление в Центре океанографии и морской биологии "Дельфиния". Он не только посмотрел на тихоокеанских дельфинов афалин, <...> но и пообщался с артистами", — отметили в пресс-службе.Также Константин смог побывать на большой экскурсии в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило.Акция "Елка желаний" стартовала в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина. В ней участвуют дети в возрасте от трех до семнадцати лет, имеющие ограниченные возможности здоровья, а также дети-сироты и ребята из малообеспеченных семей. Отдельное внимание уделяется детям из семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и ребятам, проживающим на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20240113/mechta-1921151956.html

https://ria.ru/20240113/shoygu-1921126817.html

минусинск

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, минусинск, красноярский край, елка желаний