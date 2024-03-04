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Сибирский полпред помог мальчику из Минусинска увидеть дельфинов - РИА Новости, 04.03.2024
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Хорошие новости
 
09:04 04.03.2024 (обновлено: 15:07 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/zhelanie-1930919648.html
Сибирский полпред помог мальчику из Минусинска увидеть дельфинов
Сибирский полпред помог мальчику из Минусинска увидеть дельфинов - РИА Новости, 04.03.2024
Сибирский полпред помог мальчику из Минусинска увидеть дельфинов
Полпред президента России в Сибири Анатолий Серышев помог семилетнему мальчику из Красноярского края увидеть дельфинов, сообщила пресс-служба на сайте. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T09:04
2024-03-04T15:07
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НОВОСИБИРСК, 4 мар — РИА Новости. Полпред президента России в Сибири Анатолий Серышев помог семилетнему мальчику из Красноярского края увидеть дельфинов, сообщила пресс-служба на сайте. "Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в рамках Всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний" исполнил заветное желание семилетнего Константина из Минусинска Красноярского края", — говорится в публикации. В полпредстве рассказали, что Константин любит животных и собирается стать фермером, когда вырастет. Заветным желанием мальчика было побывать в дельфинарии. Оно исполнилось в канун дня его рождения."Мальчик смог посетить представление в Центре океанографии и морской биологии "Дельфиния". Он не только посмотрел на тихоокеанских дельфинов афалин, &lt;...&gt; но и пообщался с артистами", — отметили в пресс-службе.Также Константин смог побывать на большой экскурсии в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило.Акция "Елка желаний" стартовала в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина. В ней участвуют дети в возрасте от трех до семнадцати лет, имеющие ограниченные возможности здоровья, а также дети-сироты и ребята из малообеспеченных семей. Отдельное внимание уделяется детям из семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и ребятам, проживающим на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20240113/mechta-1921151956.html
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общество, минусинск, красноярский край, елка желаний
Хорошие новости, Общество, Минусинск, Красноярский край, Елка желаний
Сибирский полпред помог мальчику из Минусинска увидеть дельфинов

Серышев в рамках "Елки желаний" помог Косте из Минусинска увидеть дельфинов

© Фото : официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округеПолпред президента России в Сибири Анатолий Серышев в рамках акции "Елка желаний" исполнил желание семилетнего Константина из Минусинска Красноярского края
Полпред президента России в Сибири Анатолий Серышев в рамках акции Елка желаний исполнил желание семилетнего Константина из Минусинска Красноярского края - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Фото : официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
Полпред президента России в Сибири Анатолий Серышев в рамках акции "Елка желаний" исполнил желание семилетнего Константина из Минусинска Красноярского края
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 4 мар — РИА Новости. Полпред президента России в Сибири Анатолий Серышев помог семилетнему мальчику из Красноярского края увидеть дельфинов, сообщила пресс-служба на сайте.
"Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в рамках Всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний" исполнил заветное желание семилетнего Константина из Минусинска Красноярского края", — говорится в публикации.
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В полпредстве рассказали, что Константин любит животных и собирается стать фермером, когда вырастет. Заветным желанием мальчика было побывать в дельфинарии. Оно исполнилось в канун дня его рождения.
"Мальчик смог посетить представление в Центре океанографии и морской биологии "Дельфиния". Он не только посмотрел на тихоокеанских дельфинов афалин, <...> но и пообщался с артистами", — отметили в пресс-службе.
Также Константин смог побывать на большой экскурсии в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило.
Акция "Елка желаний" стартовала в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина. В ней участвуют дети в возрасте от трех до семнадцати лет, имеющие ограниченные возможности здоровья, а также дети-сироты и ребята из малообеспеченных семей. Отдельное внимание уделяется детям из семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и ребятам, проживающим на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
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