https://ria.ru/20240304/zemletryasenie-1931108063.html

В турецком Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 4,9

В турецком Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 4,9 - РИА Новости, 04.03.2024

В турецком Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в понедельник в турецкой провинции Чанаккале на западе страны, информирует Управление по ликвидации последствий стихийных РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T22:07

2024-03-04T22:07

2024-03-04T22:07

в мире

чанаккале (провинция)

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СТАМБУЛ, 4 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в понедельник в турецкой провинции Чанаккале на западе страны, информирует Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Толчок магнитудой 4,9 произошел около 21.38 по местному времени (совпадает с мск), очаг залегал возле деревни Енидже на глубине порядка 10 километров. В свою очередь сейсмологи обсерватории Кандилли сообщили, что очаг залегал на глубине более 14 километров. Легкие толчки ощущались в европейской части Стамбула, передает корреспондент РИА Новости. О разрушениях или пострадавших пока не сообщалось, заявил в соцсети X министр внутренних дел Али Ерликая.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

чанаккале (провинция)

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в мире, чанаккале (провинция)