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В турецком Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 4,9
В турецком Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 4,9 - РИА Новости, 04.03.2024
В турецком Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в понедельник в турецкой провинции Чанаккале на западе страны, информирует Управление по ликвидации последствий стихийных РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T22:07
2024-03-04T22:07
2024-03-04T22:07
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чанаккале (провинция)
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СТАМБУЛ, 4 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в понедельник в турецкой провинции Чанаккале на западе страны, информирует Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Толчок магнитудой 4,9 произошел около 21.38 по местному времени (совпадает с мск), очаг залегал возле деревни Енидже на глубине порядка 10 километров. В свою очередь сейсмологи обсерватории Кандилли сообщили, что очаг залегал на глубине более 14 километров. Легкие толчки ощущались в европейской части Стамбула, передает корреспондент РИА Новости. О разрушениях или пострадавших пока не сообщалось, заявил в соцсети X министр внутренних дел Али Ерликая.
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в мире, чанаккале (провинция)
В мире, Чанаккале (провинция)
В турецком Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 4,9
AFAD: в турецком Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 4,9
СТАМБУЛ, 4 мар — РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в понедельник в турецкой провинции Чанаккале на западе страны, информирует Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD
).
Толчок магнитудой 4,9 произошел около 21.38 по местному времени (совпадает с мск), очаг залегал возле деревни Енидже на глубине порядка 10 километров.
В свою очередь сейсмологи обсерватории Кандилли сообщили, что очаг залегал на глубине более 14 километров.
Легкие толчки ощущались в европейской части Стамбула, передает корреспондент РИА Новости.
О разрушениях или пострадавших пока не сообщалось, заявил в соцсети X министр внутренних дел Али Ерликая.
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