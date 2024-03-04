https://ria.ru/20240304/zemletryasenie-1931032390.html

На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение

На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение - РИА Новости, 04.03.2024

На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на границе Киргизии и Китая, такие данные приводит в понедельник киргизский институт сейсмологии. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T15:09

2024-03-04T15:09

2024-03-04T15:09

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БИШКЕК, 4 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на границе Киргизии и Китая, такие данные приводит в понедельник киргизский институт сейсмологии. По данным института, подземные толчки магнитудой 5,3 произошли в понедельник в 13.54 (10.54 мск), спустя полтора часа после землетрясения магнитудой 5,4 на киргизско-казахской границе, которое ощущалось в Бишкеке и Алма-Ате и встревожило жителей этих крупных городов. Сейсмологи выявили, что эпицентр находился на территории Китая рядом с местом, где 23 января произошло мощное землетрясение магнитудой 7. Однако колебания земной коры ощущались и на территории Киргизии. В ближайших к эпицентру киргизских населенных пунктах Бедель и Каракол интенсивность толчков составила от 3 до 3,5 баллов. По предварительным данным МЧС Киргизии, разрушений и пострадавших в результате землетрясений в республике нет. По данным института сейсмологии Киргизии, землетрясение магнитудой 7 произошло в ночь на 23 января на территории Китая неподалеку от киргизской границы, в 339 километрах от Бишкека. После первого наиболее сильного толчка последовали порядка десяти афтершоков магнитудой от 3 до 6. В последующие недели в этом районе были зафиксированы еще порядка 50 чувствительных землетрясений магнитудой до 5,9.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

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в мире, киргизия, китай, бишкек