https://ria.ru/20240304/zemletryasenie-1930932069.html

В Киргизии произошло землетрясение

В Киргизии произошло землетрясение - РИА Новости, 04.03.2024

В Киргизии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на севере Киргизии, такие данные приводит в понедельник институт сейсмологии республики. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T10:04

2024-03-04T10:04

2024-03-04T10:04

в мире

киргизия

бишкек

иссык-кульская область

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БИШКЕК, 4 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на севере Киргизии, такие данные приводит в понедельник институт сейсмологии республики. По данным института, эпицентр подземных толчков находился в Иссык-Кульской области, в 35 километрах к северу от города Чолпон-Аты и в 190 километрах от Бишкека. В ближайших к эпицентру населенных пунктах интенсивность толчков составила: 4,5 балла - в казахстанской Алма-Ате, 4 балла - в Чолпон-Ате, в Бишкеке и Караколе - по 3,5 балла. По предварительным данным МЧС Киргизии, разрушений и пострадавших нет.

https://ria.ru/20240303/zemletryasenie-1930881039.html

киргизия

бишкек

иссык-кульская область

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в мире, киргизия, бишкек, иссык-кульская область