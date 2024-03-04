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В Киргизии произошло землетрясение - РИА Новости, 04.03.2024
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10:04 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/zemletryasenie-1930932069.html
В Киргизии произошло землетрясение
В Киргизии произошло землетрясение - РИА Новости, 04.03.2024
В Киргизии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на севере Киргизии, такие данные приводит в понедельник институт сейсмологии республики. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T10:04
2024-03-04T10:04
в мире
киргизия
бишкек
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БИШКЕК, 4 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на севере Киргизии, такие данные приводит в понедельник институт сейсмологии республики. По данным института, эпицентр подземных толчков находился в Иссык-Кульской области, в 35 километрах к северу от города Чолпон-Аты и в 190 километрах от Бишкека. В ближайших к эпицентру населенных пунктах интенсивность толчков составила: 4,5 балла - в казахстанской Алма-Ате, 4 балла - в Чолпон-Ате, в Бишкеке и Караколе - по 3,5 балла. По предварительным данным МЧС Киргизии, разрушений и пострадавших нет.
https://ria.ru/20240303/zemletryasenie-1930881039.html
киргизия
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в мире, киргизия, бишкек, иссык-кульская область
В мире, Киргизия, Бишкек, Иссык-Кульская область
В Киргизии произошло землетрясение

На севере Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,4

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 4 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на севере Киргизии, такие данные приводит в понедельник институт сейсмологии республики.
По данным института, эпицентр подземных толчков находился в Иссык-Кульской области, в 35 километрах к северу от города Чолпон-Аты и в 190 километрах от Бишкека.
В ближайших к эпицентру населенных пунктах интенсивность толчков составила: 4,5 балла - в казахстанской Алма-Ате, 4 балла - в Чолпон-Ате, в Бишкеке и Караколе - по 3,5 балла.
По предварительным данным МЧС Киргизии, разрушений и пострадавших нет.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
На юге Тихого океана произошло землетрясение
Вчера, 20:09
 
В миреКиргизияБишкекИссык-Кульская область
 
 
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