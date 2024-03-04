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Все уже кончено. Угрозы Зеленского в адрес России вызвали ужас в Сети - РИА Новости, 04.03.2024
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14:34 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1931021715.html
Все уже кончено. Угрозы Зеленского в адрес России вызвали ужас в Сети
Все уже кончено. Угрозы Зеленского в адрес России вызвали ужас в Сети - РИА Новости, 04.03.2024
Все уже кончено. Угрозы Зеленского в адрес России вызвали ужас в Сети
Пользователи Х раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего США и Запад показать "силу, способную уничтожить Россию". РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:34
2024-03-04T14:34
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пользователи Х раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего США и Запад показать "силу, способную уничтожить Россию"."Для тебя все уже кончено, приятель", — написал пользователь."Зеленский и Байден – худшие президенты в истории", — высказался другой."Никто тебе ничего не должен, это ты задолжал налогоплательщикам", — упрекнул третий."Почему ты так против мирных переговоров?" — задался вопросом читатель."Извини, но США нужны деньги для защиты собственных границ. Положи конец этому конфликту", — призвали в дискуссии.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внутренние споры партнеров Украины о военной помощи будет невозможно забыть. По его мнению, у мира "достаточно систем ПВО", однако из-за внутренних политических игр и споров Запад не дает их.
https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1931005938.html
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
https://ria.ru/20240302/ukraina-1930537261.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский

Все уже кончено. Угрозы Зеленского в адрес России вызвали ужас в Сети

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пользователи Х раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего США и Запад показать "силу, способную уничтожить Россию".
"Для тебя все уже кончено, приятель", — написал пользователь.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Зеленский ошибся, думая, что все снаряды ЕС будут бесплатными, заявили в ЕК
13:38
"Зеленский и Байден – худшие президенты в истории", — высказался другой.
"Никто тебе ничего не должен, это ты задолжал налогоплательщикам", — упрекнул третий.
Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
"Победы не будет". Как европейцы видят конфликт на Украине
22 февраля, 09:50
"Почему ты так против мирных переговоров?" — задался вопросом читатель.
"Извини, но США нужны деньги для защиты собственных границ. Положи конец этому конфликту", — призвали в дискуссии.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внутренние споры партнеров Украины о военной помощи будет невозможно забыть. По его мнению, у мира "достаточно систем ПВО", однако из-за внутренних политических игр и споров Запад не дает их.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Нервы на пределе. Что рассорило главных союзников Украины
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