https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1931021715.html
Все уже кончено. Угрозы Зеленского в адрес России вызвали ужас в Сети
Все уже кончено. Угрозы Зеленского в адрес России вызвали ужас в Сети - РИА Новости, 04.03.2024
Все уже кончено. Угрозы Зеленского в адрес России вызвали ужас в Сети
Пользователи Х раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего США и Запад показать "силу, способную уничтожить Россию". РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:34
2024-03-04T14:34
2024-03-04T14:34
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пользователи Х раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего США и Запад показать "силу, способную уничтожить Россию"."Для тебя все уже кончено, приятель", — написал пользователь."Зеленский и Байден – худшие президенты в истории", — высказался другой."Никто тебе ничего не должен, это ты задолжал налогоплательщикам", — упрекнул третий."Почему ты так против мирных переговоров?" — задался вопросом читатель."Извини, но США нужны деньги для защиты собственных границ. Положи конец этому конфликту", — призвали в дискуссии.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внутренние споры партнеров Украины о военной помощи будет невозможно забыть. По его мнению, у мира "достаточно систем ПВО", однако из-за внутренних политических игр и споров Запад не дает их.
https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1931005938.html
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
https://ria.ru/20240302/ukraina-1930537261.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Пользователи Х
раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего США и Запад показать "силу, способную уничтожить Россию".
"Для тебя все уже кончено, приятель", — написал пользователь.
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"Зеленский и Байден – худшие президенты в истории", — высказался другой.
"Никто тебе ничего не должен, это ты задолжал налогоплательщикам", — упрекнул третий.
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"Почему ты так против мирных переговоров?" — задался вопросом читатель.
"Извини, но США нужны деньги для защиты собственных границ. Положи конец этому конфликту", — призвали в дискуссии.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внутренние споры партнеров Украины о военной помощи будет невозможно забыть. По его мнению, у мира "достаточно систем ПВО", однако из-за внутренних политических игр и споров Запад не дает их.
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