https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1931005938.html

Зеленский ошибся, думая, что все снаряды ЕС будут бесплатными, заявили в ЕК

Зеленский ошибся, думая, что все снаряды ЕС будут бесплатными, заявили в ЕК - РИА Новости, 04.03.2024

Зеленский ошибся, думая, что все снаряды ЕС будут бесплатными, заявили в ЕК

Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, говоря, что Евросоюз передал Украине только 300 тысяч из обещанного миллиона снарядов, поскольку не учел, что часть РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T13:38

2024-03-04T13:38

2024-03-04T14:50

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ПАРИЖ, 4 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, говоря, что Евросоюз передал Украине только 300 тысяч из обещанного миллиона снарядов, поскольку не учел, что часть боеприпасов Киев должен приобрести самостоятельно, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радиостанции Franceinfo."Реальность заключается в том, что в марте прошлого года 27 стран-членов приняли решение поставить за год один миллион снарядов. <…> Я сказал "поставить", а не "передать", — подчеркнул он. По словам еврокомиссара, Зеленский "говорил о безвозмездной передаче", но это не соответствует действительности. Бретон отметил, что есть три пути поставок боеприпасов, а безвозмездная передача — только один из них. Именно в рамках этой инициативы Киеву передали 300 тысяч снарядов, а к концу марта эта цифра вырастет до 550 тысяч. "Остаются два других канала для поставок. Первый — это закупка Украиной снарядов напрямую у нашей производственной базы. Она уже купила более 350 тысяч снарядов. То есть это уже 900 тысяч. <…> Затем есть еще и двусторонние поставки между определенными соседними государствами, которые не раскрываются", — добавил еврокомиссар. Таким образом, Бретон назвал неправдой то, что Евросоюз не сможет снабдить Украину миллионом боеприпасов: на конец марта у нее будет 550 тысяч бесплатных снарядов, а общая сумма значительно превысит миллион. Год назад Евросоюз обязался в течение 12 месяцев поставить на Украину миллион снарядов. На это выделили миллиард евро из Европейского фонда мира и еще 500 миллионов из оборонного бюджета ЕС. В январе секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов пожаловался, что Киев получил только треть от этого объема. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объяснил задержку сложностями в производстве снарядов и опасениями стран по поводу истощения собственных арсеналов.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, вооруженные силы украины, владимир зеленский