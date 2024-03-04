https://ria.ru/20240304/zalozhniki-1931099025.html

Немецкая полиция заявила о возможных заложниках в больнице в Ахене

Немецкая полиция заявила о возможных заложниках в больнице в Ахене - РИА Новости, 04.03.2024

Немецкая полиция заявила о возможных заложниках в больнице в Ахене

В больнице немецкого Ахена вооруженный мужчина, предположительно, взял в заложники нескольких человек, сообщает издание Bild со ссылкой на полицию. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T20:42

2024-03-04T20:42

2024-03-04T21:35

в мире

ахен

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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. В больнице немецкого Ахена вооруженный мужчина, предположительно, взял в заложники нескольких человек, сообщает издание Bild со ссылкой на полицию.По данным издания, полиция оцепила больницу на юго-западе города Ахен, в которой по предварительным данным находится вооруженный мужчина. Кому именно подозреваемый угрожает и есть ли у него требования, полиция не сообщает, но действует по плану освобождения возможных заложников.Здание лечебного заведения оцеплено сотрудниками спецназа полиции.

https://ria.ru/20240222/turtsiya-1928893563.html

ахен

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в мире, ахен