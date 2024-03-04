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Немецкая полиция заявила о возможных заложниках в больнице в Ахене - РИА Новости, 04.03.2024
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20:42 04.03.2024 (обновлено: 21:35 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/zalozhniki-1931099025.html
Немецкая полиция заявила о возможных заложниках в больнице в Ахене
Немецкая полиция заявила о возможных заложниках в больнице в Ахене - РИА Новости, 04.03.2024
Немецкая полиция заявила о возможных заложниках в больнице в Ахене
В больнице немецкого Ахена вооруженный мужчина, предположительно, взял в заложники нескольких человек, сообщает издание Bild со ссылкой на полицию. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T20:42
2024-03-04T21:35
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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. В больнице немецкого Ахена вооруженный мужчина, предположительно, взял в заложники нескольких человек, сообщает издание Bild со ссылкой на полицию.По данным издания, полиция оцепила больницу на юго-западе города Ахен, в которой по предварительным данным находится вооруженный мужчина. Кому именно подозреваемый угрожает и есть ли у него требования, полиция не сообщает, но действует по плану освобождения возможных заложников.Здание лечебного заведения оцеплено сотрудниками спецназа полиции.
https://ria.ru/20240222/turtsiya-1928893563.html
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в мире, ахен
В мире, Ахен
Немецкая полиция заявила о возможных заложниках в больнице в Ахене

В Ахене мужчина, вероятно, взял в заложники несколько человек в больнице

© AP Photo / Matthias SchraderНемецкие полицейские
Немецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Немецкие полицейские. Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. В больнице немецкого Ахена вооруженный мужчина, предположительно, взял в заложники нескольких человек, сообщает издание Bild со ссылкой на полицию.
По данным издания, полиция оцепила больницу на юго-западе города Ахен, в которой по предварительным данным находится вооруженный мужчина. Кому именно подозреваемый угрожает и есть ли у него требования, полиция не сообщает, но действует по плану освобождения возможных заложников.
Здание лечебного заведения оцеплено сотрудниками спецназа полиции.
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