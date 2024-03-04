Рейтинг@Mail.ru
МИД призвал ФРГ взять ответственность за планы по атаке на Крымский мост - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/zakharova-1931025120.html
МИД призвал ФРГ взять ответственность за планы по атаке на Крымский мост
МИД призвал ФРГ взять ответственность за планы по атаке на Крымский мост - РИА Новости, 04.03.2024
МИД призвал ФРГ взять ответственность за планы по атаке на Крымский мост
Немецкая сторона в ситуации с перехваченными разговорами офицеров бундесвера должна взять на себя ответственность, а не говорить, что надо разобраться, заявила... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:43
2024-03-04T14:43
россия
берлин (город)
мария захарова
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
в мире
всемирный фестиваль молодежи — 2024
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922733874_77:0:3713:2045_1920x0_80_0_0_214e0c853383882215efc3c99b7cc97b.jpg
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Немецкая сторона в ситуации с перехваченными разговорами офицеров бундесвера должна взять на себя ответственность, а не говорить, что надо разобраться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы, честно говоря, ждём не столько реакции, сколько объяснений... Мы же видим эту ситуацию, когда они выходя, разводят руками, говорят что-то несуразное, что-то мямлят, говорят: "Надо разбираться". Надо не столько им разбираться, сколько отвечать за содеянное", - сказала Захарова журналистам на полях Всемирного фестиваля молодежи. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
россия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922733874_532:0:3259:2045_1920x0_80_0_0_6f7067164613a3ec61f76ccb4ec8a2ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, берлин (город), мария захарова, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Россия, Берлин (город), Мария Захарова, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), В мире, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
МИД призвал ФРГ взять ответственность за планы по атаке на Крымский мост

Захарова: ФРГ должна понести ответственность за планы по атаке Крымского моста

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве.. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Немецкая сторона в ситуации с перехваченными разговорами офицеров бундесвера должна взять на себя ответственность, а не говорить, что надо разобраться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы, честно говоря, ждём не столько реакции, сколько объяснений... Мы же видим эту ситуацию, когда они выходя, разводят руками, говорят что-то несуразное, что-то мямлят, говорят: "Надо разбираться". Надо не столько им разбираться, сколько отвечать за содеянное", - сказала Захарова журналистам на полях Всемирного фестиваля молодежи.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Германия планирует уничтожение Крымского моста
1 марта, 15:17
 
РоссияБерлин (город)Мария ЗахароваВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)В миреВсемирный фестиваль молодежи — 2024Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала