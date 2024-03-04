https://ria.ru/20240304/zakharova-1931025120.html

МИД призвал ФРГ взять ответственность за планы по атаке на Крымский мост

МИД призвал ФРГ взять ответственность за планы по атаке на Крымский мост - РИА Новости, 04.03.2024

МИД призвал ФРГ взять ответственность за планы по атаке на Крымский мост

Немецкая сторона в ситуации с перехваченными разговорами офицеров бундесвера должна взять на себя ответственность, а не говорить, что надо разобраться, заявила... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:43

2024-03-04T14:43

2024-03-04T14:43

россия

берлин (город)

мария захарова

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

в мире

всемирный фестиваль молодежи — 2024

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Немецкая сторона в ситуации с перехваченными разговорами офицеров бундесвера должна взять на себя ответственность, а не говорить, что надо разобраться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы, честно говоря, ждём не столько реакции, сколько объяснений... Мы же видим эту ситуацию, когда они выходя, разводят руками, говорят что-то несуразное, что-то мямлят, говорят: "Надо разбираться". Надо не столько им разбираться, сколько отвечать за содеянное", - сказала Захарова журналистам на полях Всемирного фестиваля молодежи. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

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россия, берлин (город), мария захарова, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024, разговор немецких военных об атаке на крымский мост