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Захарова прокомментировала утечку разговора об атаке на Крымский мост - РИА Новости, 04.03.2024
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14:28 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/zakharova-1931020195.html
Захарова прокомментировала утечку разговора об атаке на Крымский мост
Захарова прокомментировала утечку разговора об атаке на Крымский мост - РИА Новости, 04.03.2024
Захарова прокомментировала утечку разговора об атаке на Крымский мост
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя разговоры офицеров ФРГ о подготовке атаки на Крымский мост, заявила, что Запад должен нести... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:28
2024-03-04T14:28
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
в мире
россия
германия
украина
мария захарова
маргарита симоньян
сергей лавров
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя разговоры офицеров ФРГ о подготовке атаки на Крымский мост, заявила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. "Конечно, они обязаны не просто объясниться, а нести ответственность за ту разрушительную политику, те разрушительные действия, которые они планировали. А мы понимаем, что много из этого и реализовано, исходя из того, что мы услышали на этой пленке", - сказала Захарова журналистам на полях Всемирного фестиваля молодежи. Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Позднее Симоньян не исключила новой публикации после обнародования записи разговора офицеров бундесвера о возможности атаки на Крымский мост. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". А замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что немцы снова превратились в заклятых врагов России. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
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разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире, россия, германия, украина, мария захарова, маргарита симоньян, сергей лавров, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, В мире, Россия, Германия, Украина, Мария Захарова, Маргарита Симоньян, Сергей Лавров, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Захарова прокомментировала утечку разговора об атаке на Крымский мост

Захарова: Запад должен понести ответственность за планы по атаке Крымского моста

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мария Захарова . Архивное фото
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя разговоры офицеров ФРГ о подготовке атаки на Крымский мост, заявила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
"Конечно, они обязаны не просто объясниться, а нести ответственность за ту разрушительную политику, те разрушительные действия, которые они планировали. А мы понимаем, что много из этого и реализовано, исходя из того, что мы услышали на этой пленке", - сказала Захарова журналистам на полях Всемирного фестиваля молодежи.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Позднее Симоньян не исключила новой публикации после обнародования записи разговора офицеров бундесвера о возможности атаки на Крымский мост.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". А замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что немцы снова превратились в заклятых врагов России.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Германия планирует уничтожение Крымского моста
1 марта, 15:17
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает с лекцией Географические и стратегические границы в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Медведев оценил угрозу ядерного конфликта
14:20
 
Разговор немецких военных об атаке на Крымский мостВ миреРоссияГерманияУкраинаМария ЗахароваМаргарита СимоньянСергей ЛавровФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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