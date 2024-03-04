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В электропоезде Челябинск – Екатеринбург произошло задымление
В электропоезде Челябинск – Екатеринбург произошло задымление - РИА Новости, 04.03.2024
В электропоезде Челябинск – Екатеринбург произошло задымление
Задымление произошло в электропоезде "Орлан", следовавшем из Челябинска в Екатеринбург, пострадавших нет, начата проверка, сообщила пресс-служба Уральской... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T18:59
2024-03-04T18:59
2024-03-04T19:02
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 мар – РИА Новости. Задымление произошло в электропоезде "Орлан", следовавшем из Челябинска в Екатеринбург, пострадавших нет, начата проверка, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. "Установлено, что произошло задымление тормозных колодок указанного электропоезда, возгорания не последовало. Пассажиры на запланированном электропоезде осуществили проезд до станции назначения", – говорится в сообщении. Отмечается, что вред здоровью пассажирам не причинен, пострадавших в результате инцидента нет. В пресс-службе подчеркнули, что начата проверка, по итогам которой будет дана оценка соблюдению работниками Свердловской пригородной компании, ОАО "РЖД" законодательства о защите прав потребителей, безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Это не первый подобный инцидент с электропоездами на Урале. Ранее местные СМИ сообщали, что 3 февраля пассажирам поезда 7030/7010 Екатеринбург - Челябинск пришлось ехать в холодном вагоне, температура составляла 13,6 градуса. В Свердловской пригородной компании поясняли, что в вагоне в нештатном режиме работали системы освещения и отопления, пассажирам была предоставлена возможность пересадки в другой вагон поезда. Кроме того, похожая ситуация произошла в начале января. По данным Уральской транспортной прокуратуры, СМИ сообщили о неисправности отопления в салоне электропоезда №7009 сообщением Челябинск - Екатеринбург, а также допущенной задержке отправления. Транспортной прокуратурой были организованы надзорные мероприятия.
https://ria.ru/20240304/vzryv-1931079688.html
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происшествия, челябинск, екатеринбург, урал, свердловская пригородная компания, ржд
Происшествия, Челябинск, Екатеринбург, Урал, Свердловская пригородная компания, РЖД
В электропоезде Челябинск – Екатеринбург произошло задымление
В электропоезде Челябинск – Екатеринбург произошло задымление
ЧЕЛЯБИНСК, 4 мар – РИА Новости. Задымление произошло в электропоезде "Орлан", следовавшем из Челябинска в Екатеринбург, пострадавших нет, начата проверка, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
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"Установлено, что произошло задымление тормозных колодок указанного электропоезда, возгорания не последовало. Пассажиры на запланированном электропоезде осуществили проезд до станции назначения", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что вред здоровью пассажирам не причинен, пострадавших в результате инцидента нет.
В пресс-службе подчеркнули, что начата проверка, по итогам которой будет дана оценка соблюдению работниками Свердловской пригородной компании, ОАО "РЖД" законодательства о защите прав потребителей, безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Это не первый подобный инцидент с электропоездами на Урале. Ранее местные СМИ сообщали, что 3 февраля пассажирам поезда 7030/7010 Екатеринбург - Челябинск пришлось ехать в холодном вагоне, температура составляла 13,6 градуса. В Свердловской пригородной компании поясняли, что в вагоне в нештатном режиме работали системы освещения и отопления, пассажирам была предоставлена возможность пересадки в другой вагон поезда. Кроме того, похожая ситуация произошла в начале января. По данным Уральской транспортной прокуратуры, СМИ сообщили о неисправности отопления в салоне электропоезда №7009 сообщением Челябинск - Екатеринбург, а также допущенной задержке отправления. Транспортной прокуратурой были организованы надзорные мероприятия.
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