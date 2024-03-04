https://ria.ru/20240304/yaponiya-1930957448.html

Правительство Японии заявило, что сохранит курс в отношении России

Правительство Японии заявило, что сохранит курс в отношении России - РИА Новости, 04.03.2024

Правительство Японии заявило, что сохранит курс в отношении России

Япония продолжит придерживаться прежнего курса в отношении России, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:19

2024-03-04T11:19

2024-03-04T11:19

в мире

япония

россия

есимаса хаяси

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ТОКИО, 4 мар – РИА Новости. Япония продолжит придерживаться прежнего курса в отношении России, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "Нам известно, что посол России в Японии Ноздрев вчера прибыл в Японию. В отношении России, так как ее нападение на Украину расшатывает основы мирового порядка, мы продолжим проведение мер по жестким санкциям, в то же время так как есть необходимость взаимодействия как соседних стран в экономической сфере, такой, как рыболовство, в нашей внешней политике мы будем соответственно исходить из того, что является нашими национальными интересами", - сказал Хаяси на пресс-конференции, комментируя приезд нового российского посла. "В отношении проблемы северных территорий мы будем строго придерживаться курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора. Правительство Японии будет проводить внешнюю политику на основе этого курса и в отношении посла Ноздрева", - сказал он. Ранее сообщалось, что Николай Ноздрев назначен новым послом России в Японии. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20231227/voyna-1918334615.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, япония, россия, есимаса хаяси