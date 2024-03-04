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Под машиной экс-советника главы МВД ЛНР нашли бомбу, сообщил источник - РИА Новости, 04.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 04.03.2024 (обновлено: 12:46 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/vzryvchatka-1930967882.html
Под машиной экс-советника главы МВД ЛНР нашли бомбу, сообщил источник
Под машиной экс-советника главы МВД ЛНР нашли бомбу, сообщил источник - РИА Новости, 04.03.2024
Под машиной экс-советника главы МВД ЛНР нашли бомбу, сообщил источник
Под автомобилем бывшего советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного университета Виталия Киселева обнаружили бомбу, рассказал РИА... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T11:41
2024-03-04T12:46
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 4 мар — РИА Новости. Под автомобилем бывшего советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного университета Виталия Киселева обнаружили бомбу, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах."Такой факт имел место. Действительно, под машиной Киселева найдено взрывное устройство", — сказал источник.На месте работают профильные службы. Сам Киселев, по предварительным данным, не пострадал.Посол российского МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал этот инцидент терроризмом.&quot;Это часть нарушения международного гуманитарного права. Человек, который не является военным на данный момент, не может быть объектом удара, поэтому это терроризм. Чистой воды терроризм. &lt;…&gt; К сожалению, это излюбленная тактика нацистов: они стремятся заложить где-то взрывчатку, кто-то находится в зоне видимости, и вот тогда она уже срабатывает по какому-то сигналу&quot;, — сказал он в эфире радио Sputnik.В прошлом году из-за подрыва личных автомобилей в Луганске погибли два депутата Народного совета ЛНР — бывший глава Совместного центра контроля и координации Михаил Филипоненко и Олег Попов.
https://ria.ru/20240229/saldo-1930162307.html
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луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
Под машиной экс-советника главы МВД ЛНР нашли бомбу, сообщил источник

Под машиной экс-советника главы МВД ЛНР Киселева обнаружили взрывное устройство

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Луганске
Автомобиль полиции в Луганске - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 мар — РИА Новости. Под автомобилем бывшего советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного университета Виталия Киселева обнаружили бомбу, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
"Такой факт имел место. Действительно, под машиной Киселева найдено взрывное устройство", — сказал источник.
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На месте работают профильные службы. Сам Киселев, по предварительным данным, не пострадал.
Посол российского МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал этот инцидент терроризмом.
«

"Это часть нарушения международного гуманитарного права. Человек, который не является военным на данный момент, не может быть объектом удара, поэтому это терроризм. Чистой воды терроризм. <…> К сожалению, это излюбленная тактика нацистов: они стремятся заложить где-то взрывчатку, кто-то находится в зоне видимости, и вот тогда она уже срабатывает по какому-то сигналу", — сказал он в эфире радио Sputnik.

В прошлом году из-за подрыва личных автомобилей в Луганске погибли два депутата Народного совета ЛНР — бывший глава Совместного центра контроля и координации Михаил Филипоненко и Олег Попов.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная Республика
 
 
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