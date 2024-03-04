https://ria.ru/20240304/vzryvchatka-1930967882.html
Под машиной экс-советника главы МВД ЛНР нашли бомбу, сообщил источник
Под машиной экс-советника главы МВД ЛНР нашли бомбу, сообщил источник - РИА Новости, 04.03.2024
Под машиной экс-советника главы МВД ЛНР нашли бомбу, сообщил источник
Под автомобилем бывшего советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного университета Виталия Киселева обнаружили бомбу, рассказал РИА... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T11:41
2024-03-04T11:41
2024-03-04T12:46
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ЛУГАНСК, 4 мар — РИА Новости. Под автомобилем бывшего советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного университета Виталия Киселева обнаружили бомбу, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах."Такой факт имел место. Действительно, под машиной Киселева найдено взрывное устройство", — сказал источник.На месте работают профильные службы. Сам Киселев, по предварительным данным, не пострадал.Посол российского МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал этот инцидент терроризмом."Это часть нарушения международного гуманитарного права. Человек, который не является военным на данный момент, не может быть объектом удара, поэтому это терроризм. Чистой воды терроризм. <…> К сожалению, это излюбленная тактика нацистов: они стремятся заложить где-то взрывчатку, кто-то находится в зоне видимости, и вот тогда она уже срабатывает по какому-то сигналу", — сказал он в эфире радио Sputnik.В прошлом году из-за подрыва личных автомобилей в Луганске погибли два депутата Народного совета ЛНР — бывший глава Совместного центра контроля и координации Михаил Филипоненко и Олег Попов.
https://ria.ru/20240229/saldo-1930162307.html
https://ria.ru/20240205/terakt-1925550543.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
Под машиной экс-советника главы МВД ЛНР нашли бомбу, сообщил источник
Под машиной экс-советника главы МВД ЛНР Киселева обнаружили взрывное устройство
ЛУГАНСК, 4 мар — РИА Новости. Под автомобилем бывшего советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного университета Виталия Киселева обнаружили бомбу, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
"Такой факт имел место. Действительно, под машиной Киселева найдено взрывное устройство", — сказал источник.
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На месте работают профильные службы. Сам Киселев, по предварительным данным, не пострадал.
Посол российского МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал этот инцидент терроризмом.
«
"Это часть нарушения международного гуманитарного права. Человек, который не является военным на данный момент, не может быть объектом удара, поэтому это терроризм. Чистой воды терроризм. <…> К сожалению, это излюбленная тактика нацистов: они стремятся заложить где-то взрывчатку, кто-то находится в зоне видимости, и вот тогда она уже срабатывает по какому-то сигналу", — сказал он в эфире радио Sputnik.
В прошлом году из-за подрыва личных автомобилей в Луганске погибли два депутата Народного совета ЛНР — бывший глава Совместного центра контроля и координации Михаил Филипоненко и Олег Попов.
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