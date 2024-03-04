https://ria.ru/20240304/vzryvchatka-1930967882.html

Под машиной экс-советника главы МВД ЛНР нашли бомбу, сообщил источник

Под машиной экс-советника главы МВД ЛНР нашли бомбу, сообщил источник - РИА Новости, 04.03.2024

Под машиной экс-советника главы МВД ЛНР нашли бомбу, сообщил источник

Под автомобилем бывшего советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного университета Виталия Киселева обнаружили бомбу, рассказал РИА... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:41

2024-03-04T11:41

2024-03-04T12:46

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 4 мар — РИА Новости. Под автомобилем бывшего советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного университета Виталия Киселева обнаружили бомбу, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах."Такой факт имел место. Действительно, под машиной Киселева найдено взрывное устройство", — сказал источник.На месте работают профильные службы. Сам Киселев, по предварительным данным, не пострадал.Посол российского МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал этот инцидент терроризмом."Это часть нарушения международного гуманитарного права. Человек, который не является военным на данный момент, не может быть объектом удара, поэтому это терроризм. Чистой воды терроризм. <…> К сожалению, это излюбленная тактика нацистов: они стремятся заложить где-то взрывчатку, кто-то находится в зоне видимости, и вот тогда она уже срабатывает по какому-то сигналу", — сказал он в эфире радио Sputnik.В прошлом году из-за подрыва личных автомобилей в Луганске погибли два депутата Народного совета ЛНР — бывший глава Совместного центра контроля и координации Михаил Филипоненко и Олег Попов.

https://ria.ru/20240229/saldo-1930162307.html

https://ria.ru/20240205/terakt-1925550543.html

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика