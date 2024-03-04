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В ДНР предупредили о взрывоопасных предметах, замаскированных под фонарики - РИА Новости, 04.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:09 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/vzryvchatka-1930950977.html
В ДНР предупредили о взрывоопасных предметах, замаскированных под фонарики
В ДНР предупредили о взрывоопасных предметах, замаскированных под фонарики - РИА Новости, 04.03.2024
В ДНР предупредили о взрывоопасных предметах, замаскированных под фонарики
Украинские войска сбрасывают на ДНР взрывоопасные предметы с беспилотников, замаскированные под фонарики, которые детонируют при прикосновении или включении,... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T11:09
2024-03-04T11:09
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
горловка
иван приходько
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска сбрасывают на ДНР взрывоопасные предметы с беспилотников, замаскированные под фонарики, которые детонируют при прикосновении или включении, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Украинские вооруженные бандформирования сбрасывают с беспилотных летательных аппаратов взрывоопасные предметы различной формы. Некоторые из них замаскированы под фонарики, начиненные взрывным устройством, которые детонируют при взятии в руки или включении", - говорится в сообщении мэра. Приходько призвал при обнаружении не трогать и не поднимать такие предметы и внешне с ними схожие, так как это смертельно опасно.
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909326949.html
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безопасность, донецкая народная республика, горловка, иван приходько, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Горловка, Иван Приходько, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В ДНР предупредили о взрывоопасных предметах, замаскированных под фонарики

Мэр Горловки: ВСУ сбрасывают взрывоопасные предметы, похожие на фонарики

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска сбрасывают на ДНР взрывоопасные предметы с беспилотников, замаскированные под фонарики, которые детонируют при прикосновении или включении, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
"Украинские вооруженные бандформирования сбрасывают с беспилотных летательных аппаратов взрывоопасные предметы различной формы. Некоторые из них замаскированы под фонарики, начиненные взрывным устройством, которые детонируют при взятии в руки или включении", - говорится в сообщении мэра.
Приходько призвал при обнаружении не трогать и не поднимать такие предметы и внешне с ними схожие, так как это смертельно опасно.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаГорловкаИван ПриходькоРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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