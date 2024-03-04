https://ria.ru/20240304/vzryvchatka-1930950977.html

В ДНР предупредили о взрывоопасных предметах, замаскированных под фонарики

В ДНР предупредили о взрывоопасных предметах, замаскированных под фонарики - РИА Новости, 04.03.2024

В ДНР предупредили о взрывоопасных предметах, замаскированных под фонарики

Украинские войска сбрасывают на ДНР взрывоопасные предметы с беспилотников, замаскированные под фонарики, которые детонируют при прикосновении или включении,... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:09

2024-03-04T11:09

2024-03-04T11:09

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

горловка

иван приходько

россия

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска сбрасывают на ДНР взрывоопасные предметы с беспилотников, замаскированные под фонарики, которые детонируют при прикосновении или включении, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Украинские вооруженные бандформирования сбрасывают с беспилотных летательных аппаратов взрывоопасные предметы различной формы. Некоторые из них замаскированы под фонарики, начиненные взрывным устройством, которые детонируют при взятии в руки или включении", - говорится в сообщении мэра. Приходько призвал при обнаружении не трогать и не поднимать такие предметы и внешне с ними схожие, так как это смертельно опасно.

https://ria.ru/20231114/ukraina-1909326949.html

донецкая народная республика

горловка

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, горловка, иван приходько, россия, украина, вооруженные силы украины