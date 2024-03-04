https://ria.ru/20240304/vyplata-1931030283.html

Приемные семьи в Подмосковье получили увеличенную ежегодную выплату

Приемные семьи в Подмосковье получили увеличенную ежегодную выплату - РИА Новости, 04.03.2024

Приемные семьи в Подмосковье получили увеличенную ежегодную выплату

Приемные семьи из Подмосковья получили увеличенную ежегодную выплату, равную 44 806 рублям, сообщила министр социального развития Московской области Людмила... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T15:01

2024-03-04T15:01

2024-03-04T15:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

социальные выплаты

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Приемные семьи из Подмосковья получили увеличенную ежегодную выплату, равную 44 806 рублям, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. "Приемные родители и опекуны Подмосковья получили ежегодное пособие на детей в увеличенном размере. В регионе в приемных семьях воспитывается 15 тысяч детей, и на каждого ребенка родитель получил выплату порядка 45 тысяч рублей", – отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. В ведомстве добавили, что выплата полностью проактивная, в этом году ее размер увеличен и составляет 44 806 рублей. Деньги на счет опекуна приходят автоматически, о чем родители получают СМС. "Данная мера поддержки предоставляется ежегодно, с прошлого года размер выплаты увеличился на 2,8 тысячи рублей", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240214/podmoskove-1927387608.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), людмила болатаева, социальные выплаты