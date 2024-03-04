https://ria.ru/20240304/vyplata-1931030283.html
Приемные семьи в Подмосковье получили увеличенную ежегодную выплату
Приемные семьи в Подмосковье получили увеличенную ежегодную выплату - РИА Новости, 04.03.2024
Приемные семьи в Подмосковье получили увеличенную ежегодную выплату
Приемные семьи из Подмосковья получили увеличенную ежегодную выплату, равную 44 806 рублям, сообщила министр социального развития Московской области Людмила... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:01
2024-03-04T15:01
2024-03-04T15:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
социальные выплаты
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Приемные семьи из Подмосковья получили увеличенную ежегодную выплату, равную 44 806 рублям, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. "Приемные родители и опекуны Подмосковья получили ежегодное пособие на детей в увеличенном размере. В регионе в приемных семьях воспитывается 15 тысяч детей, и на каждого ребенка родитель получил выплату порядка 45 тысяч рублей", – отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. В ведомстве добавили, что выплата полностью проактивная, в этом году ее размер увеличен и составляет 44 806 рублей. Деньги на счет опекуна приходят автоматически, о чем родители получают СМС. "Данная мера поддержки предоставляется ежегодно, с прошлого года размер выплаты увеличился на 2,8 тысячи рублей", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240214/podmoskove-1927387608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), людмила болатаева, социальные выплаты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Социальные выплаты
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Приемные семьи из Подмосковья получили увеличенную ежегодную выплату, равную 44 806 рублям, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
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"Приемные родители и опекуны Подмосковья получили ежегодное пособие на детей в увеличенном размере. В регионе в приемных семьях воспитывается 15 тысяч детей, и на каждого ребенка родитель получил выплату порядка 45 тысяч рублей", – отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В ведомстве добавили, что выплата полностью проактивная, в этом году ее размер увеличен и составляет 44 806 рублей. Деньги на счет опекуна приходят автоматически, о чем родители получают СМС.
"Данная мера поддержки предоставляется ежегодно, с прошлого года размер выплаты увеличился на 2,8 тысячи рублей", - добавили в пресс-службе.
Родители более пяти тысяч новорожденных получили выплату в Подмосковье