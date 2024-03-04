Рейтинг@Mail.ru
Приемные семьи в Подмосковье получили увеличенную ежегодную выплату - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:01 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/vyplata-1931030283.html
Приемные семьи в Подмосковье получили увеличенную ежегодную выплату
Приемные семьи в Подмосковье получили увеличенную ежегодную выплату - РИА Новости, 04.03.2024
Приемные семьи в Подмосковье получили увеличенную ежегодную выплату
Приемные семьи из Подмосковья получили увеличенную ежегодную выплату, равную 44 806 рублям, сообщила министр социального развития Московской области Людмила... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:01
2024-03-04T15:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
социальные выплаты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893327001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e15b48ee85d9f9e8a6aea1ff61c083e.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Приемные семьи из Подмосковья получили увеличенную ежегодную выплату, равную 44 806 рублям, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. "Приемные родители и опекуны Подмосковья получили ежегодное пособие на детей в увеличенном размере. В регионе в приемных семьях воспитывается 15 тысяч детей, и на каждого ребенка родитель получил выплату порядка 45 тысяч рублей", – отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. В ведомстве добавили, что выплата полностью проактивная, в этом году ее размер увеличен и составляет 44 806 рублей. Деньги на счет опекуна приходят автоматически, о чем родители получают СМС. "Данная мера поддержки предоставляется ежегодно, с прошлого года размер выплаты увеличился на 2,8 тысячи рублей", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240214/podmoskove-1927387608.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893327001_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a90243b3184654c6f2ebc51ea50a86d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), людмила болатаева, социальные выплаты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Социальные выплаты

Приемные семьи в Подмосковье получили увеличенную ежегодную выплату

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетитель кладет деньги на банковский счет в банкомат
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомат - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Приемные семьи из Подмосковья получили увеличенную ежегодную выплату, равную 44 806 рублям, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«
"Приемные родители и опекуны Подмосковья получили ежегодное пособие на детей в увеличенном размере. В регионе в приемных семьях воспитывается 15 тысяч детей, и на каждого ребенка родитель получил выплату порядка 45 тысяч рублей", – отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В ведомстве добавили, что выплата полностью проактивная, в этом году ее размер увеличен и составляет 44 806 рублей. Деньги на счет опекуна приходят автоматически, о чем родители получают СМС.
"Данная мера поддержки предоставляется ежегодно, с прошлого года размер выплаты увеличился на 2,8 тысячи рублей", - добавили в пресс-службе.
Деньги - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Родители более пяти тысяч новорожденных получили выплату в Подмосковье
14 февраля, 17:16
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила БолатаеваСоциальные выплаты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала