Украинские военные заявили, что не подготовились к сдерживанию России
CNN: украинские военные признались, что плохо подготовились к сдерживанию России
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские военные заявили, что они не подготовлены к сдерживанию России, сообщает в понедельник телеканал CNN.
"Дело не столько в (российском) наступлении, сколько в том, что мы плохо подготовились к тому, чтобы сдерживать их. Пока у нас не было хороших, подготовленных позиций, мы продолжали отступать", - заявил телеканалу неназванный солдат спецназа Украины.
Как отмечает другой украинский офицер, ВСУ чувствуют превосходство России в личном составе, артиллерии и бронетехнике.
На прошлой неделе газета New York Times, публикуя снимки американской спутниковой компании Planet Labs, сообщила, что оборонительные укрепления Украины к западу от Авдеевки слабые, это способствует успехам российской армии.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.