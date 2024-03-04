Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные заявили, что не подготовились к сдерживанию России - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 04.03.2024 (обновлено: 16:05 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/vsu-1931040867.html
Украинские военные заявили, что не подготовились к сдерживанию России
Украинские военные заявили, что не подготовились к сдерживанию России - РИА Новости, 04.03.2024
Украинские военные заявили, что не подготовились к сдерживанию России
Украинские военные заявили, что они не подготовлены к сдерживанию России, сообщает в понедельник телеканал CNN. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:43
2024-03-04T16:05
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские военные заявили, что они не подготовлены к сдерживанию России, сообщает в понедельник телеканал CNN. "Дело не столько в (российском) наступлении, сколько в том, что мы плохо подготовились к тому, чтобы сдерживать их. Пока у нас не было хороших, подготовленных позиций, мы продолжали отступать", - заявил телеканалу неназванный солдат спецназа Украины. Как отмечает другой украинский офицер, ВСУ чувствуют превосходство России в личном составе, артиллерии и бронетехнике. На прошлой неделе газета New York Times, публикуя снимки американской спутниковой компании Planet Labs, сообщила, что оборонительные укрепления Украины к западу от Авдеевки слабые, это способствует успехам российской армии. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3c64c6be6006686aa6b89968ea50a2bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские военные заявили, что не подготовились к сдерживанию России

CNN: украинские военные признались, что плохо подготовились к сдерживанию России

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские военные заявили, что они не подготовлены к сдерживанию России, сообщает в понедельник телеканал CNN.
"Дело не столько в (российском) наступлении, сколько в том, что мы плохо подготовились к тому, чтобы сдерживать их. Пока у нас не было хороших, подготовленных позиций, мы продолжали отступать", - заявил телеканалу неназванный солдат спецназа Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Последняя ложь Зеленского безвозвратно уничтожит Украину
28 февраля, 08:00
Как отмечает другой украинский офицер, ВСУ чувствуют превосходство России в личном составе, артиллерии и бронетехнике.
На прошлой неделе газета New York Times, публикуя снимки американской спутниковой компании Planet Labs, сообщила, что оборонительные укрепления Украины к западу от Авдеевки слабые, это способствует успехам российской армии.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала