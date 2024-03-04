В ВСУ можно вернуться с фронта только раненым или убитым, заявили в Раде
В Раде назвали ранение или гибель единственным шансом для ВСУ вернуться с фронта
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила в интервью газете Washington Post, что в настоящее время единственными способами вернуться с фронта для украинского военного стали ранение или гибель.
Она отметила, что вопреки заверениям Владимира Зеленского, в армии сложилась нехорошая ситуация. Издание указывает на то, что депутат поддерживает поправки к закону о мобилизации, которые обеспечат демобилизацию тех военных, которые уже долгое время служат на передовой.
"Единственный способ вернуться (с передовой на данный момент) - быть раненым или убитым", - добавила Бобровская.
Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. По словам депутата Алексея Гончаренко, теперь предстоит второе чтение, а в документ будут вносить поправки.
Подготовленный законопроект был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.