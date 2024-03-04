https://ria.ru/20240304/vstrecha-1931062669.html

МИД рассказал о встрече экспертов ядерной "пятерки"

МИД рассказал о встрече экспертов ядерной "пятерки" - РИА Новости, 04.03.2024

МИД рассказал о встрече экспертов ядерной "пятерки"

Рабочая встреча экспертов России, США, Китая, Франции и Великобритании прошла в Эр-Рияде в формате ядерной "пятерки", сообщается на сайте МИД РФ. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T17:01

2024-03-04T17:01

2024-03-04T17:01

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Рабочая встреча экспертов России, США, Китая, Франции и Великобритании прошла в Эр-Рияде в формате ядерной "пятерки", сообщается на сайте МИД РФ. "В рамках выполнения Россией функций координатора в ядерной "пятёрке" 29 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась очередная рабочая встреча в формате пяти государств, обладающих ядерным оружием в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединённые Штаты Америки и Французская Республика)", — говорится в сообщении министерства. Ядерной "пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В настоящее время роль координатора в неформальном объединении играет Россия. В сентябре в Нью-Йорке на полях первого комитета ГА ООН прошла встреча "пятерки" на уровне экспертов.

https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, великобритания, сша, китай