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МИД рассказал о встрече экспертов ядерной "пятерки"
МИД рассказал о встрече экспертов ядерной "пятерки" - РИА Новости, 04.03.2024
МИД рассказал о встрече экспертов ядерной "пятерки"
Рабочая встреча экспертов России, США, Китая, Франции и Великобритании прошла в Эр-Рияде в формате ядерной "пятерки", сообщается на сайте МИД РФ. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T17:01
2024-03-04T17:01
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Рабочая встреча экспертов России, США, Китая, Франции и Великобритании прошла в Эр-Рияде в формате ядерной "пятерки", сообщается на сайте МИД РФ. "В рамках выполнения Россией функций координатора в ядерной "пятёрке" 29 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась очередная рабочая встреча в формате пяти государств, обладающих ядерным оружием в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединённые Штаты Америки и Французская Республика)", — говорится в сообщении министерства. Ядерной "пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В настоящее время роль координатора в неформальном объединении играет Россия. В сентябре в Нью-Йорке на полях первого комитета ГА ООН прошла встреча "пятерки" на уровне экспертов.
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В мире, Россия, Великобритания, США, Китай
МИД рассказал о встрече экспертов ядерной "пятерки"
МИД РФ: встреча экспертов ядерной "пятерки" прошла в Эр-Рияде 29 февраля
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Рабочая встреча экспертов России, США, Китая, Франции и Великобритании прошла в Эр-Рияде в формате ядерной "пятерки", сообщается на сайте
МИД РФ.
"В рамках выполнения Россией функций координатора в ядерной "пятёрке" 29 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась очередная рабочая встреча в формате пяти государств, обладающих ядерным оружием в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединённые Штаты Америки и Французская Республика)", — говорится в сообщении министерства.
Ядерной "пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В настоящее время роль координатора в неформальном объединении играет Россия. В сентябре в Нью-Йорке на полях первого комитета ГА ООН прошла встреча "пятерки" на уровне экспертов.
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