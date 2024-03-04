https://ria.ru/20240304/vstrecha-1930915373.html
Глава МИД Палестины назвал встречу фракций в Москве важным сигналом
Глава МИД Палестины назвал встречу фракций в Москве важным сигналом - РИА Новости, 04.03.2024
Глава МИД Палестины назвал встречу фракций в Москве важным сигналом
Глава МИД Палестины Рияд Аль-Малики заявил РИА Новости, что встреча палестинских фракций на прошлой неделе в Москве отражает серьезность стремления России... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T07:34
2024-03-04T07:34
2024-03-04T07:34
москва
россия
рияд аль-малики
сергей лавров
организация освобождения палестины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/80/1548388054_0:193:3134:1956_1920x0_80_0_0_d8ff50134bc658b59d77a3c781210a7e.jpg
АНТАЛЬЯ (Турция), 4 мар – РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд Аль-Малики заявил РИА Новости, что встреча палестинских фракций на прошлой неделе в Москве отражает серьезность стремления России преодолеть разногласия, по словам политика, это важный сигнал. Двухдневные консультации с участием всех палестинских фракций прошли в Москве 29 февраля - 1 марта. По их итогам стороны приняли совместное заявление. Палестинские фракции на встрече в Москве впервые смогли зафиксировать в итоговом документе общую готовность уважать платформу Организации освобождения Палестины (ООП), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Россия никогда не прекращала помогать в преодолении разногласий между палестинскими группами. И последняя встреча, которая состоялась в Москве с участием всех палестинских групп, была отражением серьезности и приверженности России гарантировать, что она сделает все возможное для преодоления разногласий, это важно", - сказал политик.
https://ria.ru/20240304/peregovory-1930907005.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/80/1548388054_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_310386ceb076355f3bf6e9d64e72e848.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, рияд аль-малики, сергей лавров, организация освобождения палестины, в мире
Москва, Россия, Рияд аль-Малики, Сергей Лавров, Организация освобождения Палестины, В мире
Глава МИД Палестины назвал встречу фракций в Москве важным сигналом
Глава МИД Палестины Аль-Малики назвал встречу фракций в Москве важным сигналом