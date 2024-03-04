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Глава МИД Палестины назвал встречу фракций в Москве важным сигналом - РИА Новости, 04.03.2024
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07:34 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/vstrecha-1930915373.html
Глава МИД Палестины назвал встречу фракций в Москве важным сигналом
Глава МИД Палестины назвал встречу фракций в Москве важным сигналом - РИА Новости, 04.03.2024
Глава МИД Палестины назвал встречу фракций в Москве важным сигналом
Глава МИД Палестины Рияд Аль-Малики заявил РИА Новости, что встреча палестинских фракций на прошлой неделе в Москве отражает серьезность стремления России... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T07:34
2024-03-04T07:34
москва
россия
рияд аль-малики
сергей лавров
организация освобождения палестины
в мире
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АНТАЛЬЯ (Турция), 4 мар – РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд Аль-Малики заявил РИА Новости, что встреча палестинских фракций на прошлой неделе в Москве отражает серьезность стремления России преодолеть разногласия, по словам политика, это важный сигнал. Двухдневные консультации с участием всех палестинских фракций прошли в Москве 29 февраля - 1 марта. По их итогам стороны приняли совместное заявление. Палестинские фракции на встрече в Москве впервые смогли зафиксировать в итоговом документе общую готовность уважать платформу Организации освобождения Палестины (ООП), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Россия никогда не прекращала помогать в преодолении разногласий между палестинскими группами. И последняя встреча, которая состоялась в Москве с участием всех палестинских групп, была отражением серьезности и приверженности России гарантировать, что она сделает все возможное для преодоления разногласий, это важно", - сказал политик.
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москва, россия, рияд аль-малики, сергей лавров, организация освобождения палестины, в мире
Москва, Россия, Рияд аль-Малики, Сергей Лавров, Организация освобождения Палестины, В мире
Глава МИД Палестины назвал встречу фракций в Москве важным сигналом

Глава МИД Палестины Аль-Малики назвал встречу фракций в Москве важным сигналом

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ (Турция), 4 мар – РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд Аль-Малики заявил РИА Новости, что встреча палестинских фракций на прошлой неделе в Москве отражает серьезность стремления России преодолеть разногласия, по словам политика, это важный сигнал.
Двухдневные консультации с участием всех палестинских фракций прошли в Москве 29 февраля - 1 марта. По их итогам стороны приняли совместное заявление. Палестинские фракции на встрече в Москве впервые смогли зафиксировать в итоговом документе общую готовность уважать платформу Организации освобождения Палестины (ООП), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
СМИ: Израиль не направил делегацию на переговоры о перемирии в Газе
03:47
"Россия никогда не прекращала помогать в преодолении разногласий между палестинскими группами. И последняя встреча, которая состоялась в Москве с участием всех палестинских групп, была отражением серьезности и приверженности России гарантировать, что она сделает все возможное для преодоления разногласий, это важно", - сказал политик.
 
МоскваРоссияРияд аль-МаликиСергей ЛавровОрганизация освобождения ПалестиныВ мире
 
 
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