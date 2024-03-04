https://ria.ru/20240304/vstrecha-1930915373.html

Глава МИД Палестины назвал встречу фракций в Москве важным сигналом

Глава МИД Палестины назвал встречу фракций в Москве важным сигналом - РИА Новости, 04.03.2024

Глава МИД Палестины назвал встречу фракций в Москве важным сигналом

Глава МИД Палестины Рияд Аль-Малики заявил РИА Новости, что встреча палестинских фракций на прошлой неделе в Москве отражает серьезность стремления России... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T07:34

2024-03-04T07:34

2024-03-04T07:34

москва

россия

рияд аль-малики

сергей лавров

организация освобождения палестины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/80/1548388054_0:193:3134:1956_1920x0_80_0_0_d8ff50134bc658b59d77a3c781210a7e.jpg

АНТАЛЬЯ (Турция), 4 мар – РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд Аль-Малики заявил РИА Новости, что встреча палестинских фракций на прошлой неделе в Москве отражает серьезность стремления России преодолеть разногласия, по словам политика, это важный сигнал. Двухдневные консультации с участием всех палестинских фракций прошли в Москве 29 февраля - 1 марта. По их итогам стороны приняли совместное заявление. Палестинские фракции на встрече в Москве впервые смогли зафиксировать в итоговом документе общую готовность уважать платформу Организации освобождения Палестины (ООП), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Россия никогда не прекращала помогать в преодолении разногласий между палестинскими группами. И последняя встреча, которая состоялась в Москве с участием всех палестинских групп, была отражением серьезности и приверженности России гарантировать, что она сделает все возможное для преодоления разногласий, это важно", - сказал политик.

https://ria.ru/20240304/peregovory-1930907005.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, рияд аль-малики, сергей лавров, организация освобождения палестины, в мире