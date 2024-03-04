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Макрон объяснил идею об отправке французских войск на Украину - РИА Новости, 04.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:01 04.03.2024 (обновлено: 22:25 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/voyska-1931087238.html
Макрон объяснил идею об отправке французских войск на Украину
Макрон объяснил идею об отправке французских войск на Украину - РИА Новости, 04.03.2024
Макрон объяснил идею об отправке французских войск на Украину
Франция не намерена отправлять войска на Украину в ближайшем будущем, но обдумывает возможные меры по ее поддержке, заявил президент страны Эммануэль Макрон в... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T19:01
2024-03-04T22:25
в мире
франция
украина
эммануэль макрон
специальная военная операция на украине
нато
дмитрий песков
россия
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ПРАГА, 4 мар — РИА Новости. Франция не намерена отправлять войска на Украину в ближайшем будущем, но обдумывает возможные меры по ее поддержке, заявил президент страны Эммануэль Макрон в интервью чешскому порталу Novinky и газете Právo в преддверии визита в Прагу. "В ответ на заданный вопрос об отправке войск (на Украину. — Прим. ред.) я сказал, что ничто не исключено. &lt;...&gt; Это не означает, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск в ближайшем будущем, но мы открываем дебаты и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего (непосредственно. — Прим. ред.) на украинской территории", — сказал глава государства.Об отсутствии планов отправить военных в постсоветскую республику также говорил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Так, выступая 1 марта в эфире радиостанции France Inter, он подчеркнул, что французы не будут умирать за Украину.Тем не менее в тот же день газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что Париж изучает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать украинскую границу, чтобы поставить перед Россией "стратегическую дилемму". В публикации поясняется, что французское военное присутствие могло бы "защитить некоторые территории и ограничить удары со стороны России".Резонансное заявление МакронаВ начале минувшей недели около десяти европейских лидеров провели встречу в Париже, где затронули вопрос оказания помощи киевскому режиму. По ее итогам Макрон сообщил, что обсуждался вопрос отправки военных на Украину, но консенсуса достичь не удалось. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не победила в этой войне".На следующий день участники этого мероприятия и их представители выступили с заявлениями, что речь о переброске каких-либо воинских подразделений в бывшую советскую республику не идет.Как писало издание Politico, слова французского президента должны были прозвучать как предупреждение Кремлю, но на деле показали все "расколы и трещины на Западе" и продемонстрировали панические настроения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обратила внимание на обсуждение отправки европейских военных на Украину. Он отметил, что такое развитие событий сделает неизбежным прямое военное столкновение между НАТО и Россией.
https://ria.ru/20240304/makron-1930962605.html
https://ria.ru/20240303/frantsiya-1930511372.html
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в мире, франция, украина, эммануэль макрон, нато, дмитрий песков, россия, стефан сежурне
В мире, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Специальная военная операция на Украине, НАТО, Дмитрий Песков, Россия, Стефан Сежурне
Макрон объяснил идею об отправке французских войск на Украину

Макрон: Франция не планирует отправку военных на Украину в ближайшем будущем

© AP Photo / Andreea AlexandruФранцузский военнослужащий
Французский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Французский военнослужащий. Архивное фото
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ПРАГА, 4 мар — РИА Новости. Франция не намерена отправлять войска на Украину в ближайшем будущем, но обдумывает возможные меры по ее поддержке, заявил президент страны Эммануэль Макрон в интервью чешскому порталу Novinky и газете Právo в преддверии визита в Прагу.
"В ответ на заданный вопрос об отправке войск (на Украину. — Прим. ред.) я сказал, что ничто не исключено. <...> Это не означает, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск в ближайшем будущем, но мы открываем дебаты и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего (непосредственно. — Прим. ред.) на украинской территории", — сказал глава государства.
Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
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Об отсутствии планов отправить военных в постсоветскую республику также говорил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Так, выступая 1 марта в эфире радиостанции France Inter, он подчеркнул, что французы не будут умирать за Украину.
Тем не менее в тот же день газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что Париж изучает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать украинскую границу, чтобы поставить перед Россией "стратегическую дилемму". В публикации поясняется, что французское военное присутствие могло бы "защитить некоторые территории и ограничить удары со стороны России".

Резонансное заявление Макрона

В начале минувшей недели около десяти европейских лидеров провели встречу в Париже, где затронули вопрос оказания помощи киевскому режиму. По ее итогам Макрон сообщил, что обсуждался вопрос отправки военных на Украину, но консенсуса достичь не удалось. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не победила в этой войне".
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На следующий день участники этого мероприятия и их представители выступили с заявлениями, что речь о переброске каких-либо воинских подразделений в бывшую советскую республику не идет.
Как писало издание Politico, слова французского президента должны были прозвучать как предупреждение Кремлю, но на деле показали все "расколы и трещины на Западе" и продемонстрировали панические настроения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обратила внимание на обсуждение отправки европейских военных на Украину. Он отметил, что такое развитие событий сделает неизбежным прямое военное столкновение между НАТО и Россией.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаЭммануэль МакронНАТОДмитрий ПесковРоссияСтефан Сежурне
 
 
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