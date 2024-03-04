https://ria.ru/20240304/volonter-1930902776.html

Тело попавшего под лавину на Камчатке волонтера унесло в океан

Тело попавшего под лавину на Камчатке волонтера унесло в океан - РИА Новости, 04.03.2024

Тело попавшего под лавину на Камчатке волонтера унесло в океан

Тело волонтера, попавшего под лавину в Кроноцком государственном заповеднике на Камчатке, унесло в Тихий океан, ведутся поиски, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T01:35

2024-03-04T01:35

2024-03-04T12:14

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мар — РИА Новости. Тело волонтера, попавшего под лавину в Кроноцком государственном заповеднике на Камчатке, унесло в Тихий океан, ведутся поиски, сообщила пресс-служба природоохранного резервата."По предварительной информации, при выполнении обхода территории по побережью в районе мыса Чажма произошел самопроизвольный сход снежно-ледовых масс, на пути которых был Артем Васильев. В результате чего он оказался в воде. Госинспекторы пытались оказать помощь, однако стихия оказалась сильнее. Предположительно, его унесло течением в Тихий океан", — говорится в сообщении.Поисковые мероприятия организованы силами сотрудников заповедника. Также сообщение о пропаже передано судам, находящимся в том районе. При улучшении погодных условий на место вылетит вертолет с руководством Кроноцкого заповедника и представителями следственного управления СК России по Камчатскому краю. Отмечается, что 33-летний волонтер Васильев с 2018 года принимал участие в различных волонтерских программах заповедника, перед поездкой прошел обязательный инструктаж по технике безопасности, обладал достаточным полевым опытом, знанием особенностей территории и хорошим здоровьем. В этот раз он помогал с патрулированием территории резервата.Инцидент произошел 3 марта в районе мыса Чажма. Ранее Камчатский противолавинный центр сообщал, что в период с 1 по 3 марта включительно на большей части полуострова объявлена повышенная лавинная опасность из-за значительного количества свежевыпавшего снега во время последней метели. Следственное управление СК России по Камчатскому краю организовало проведение проверки по факту случившегося.Мыс Чажма находится на Кроноцком полуострове Камчатки, входит в территории Кроноцкого государственного заповедника.

https://ria.ru/20240206/sneg-1925739350.html

https://ria.ru/20240301/smotritel_mayaka-1930385738.html

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камчатка, россия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия