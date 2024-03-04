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СК возбудил дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости - РИА Новости, 04.03.2024
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05:44 04.03.2024 (обновлено: 10:18 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/vladivostokskaya_krepost-1930910714.html
СК возбудил дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости
СК возбудил дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости - РИА Новости, 04.03.2024
СК возбудил дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости
Следователи возбудили уголовное дело после того, как неизвестный мужчина нанес краской из баллончика надпись на Поспеловской батарее, входящей в состав... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T05:44
2024-03-04T10:18
владивосток
происшествия
россия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
юнеско
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как неизвестный мужчина нанес краской из баллончика надпись на Поспеловской батарее, входящей в состав Владивостокской крепости, на острове Русском во Владивостоке, сообщает главк СК по Приморскому краю.Ранее в соцсетях появилось снятое очевидцами видео, где мужчина краской из баллончика пишет на стене памятника "Akosh+Sasha".&quot;Выявлена публикация, где на видеокадрах неизвестный мужчина наносит красящим веществом из аэрозольного баллончика надпись на Поспеловской батарее во Владивостоке. &lt;…&gt; По данному факту следственными органами СУ СК Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 243.4 УК РФ (повреждение памятников)&quot;, — говорится в сообщении.Следователи досмотрели место, установили и допросили свидетелей, назначены экспертизы, устанавливается лицо, причастное к преступлению.Поспеловская батарея расположена на мысе Поспелова на Русском острове и относится к восточному фронту Южного отдела обороны Владивостокской крепости.Владивостокская крепость — самая большая в России и единственная из морских крепостей страны, входящая в список уникальных исторических памятников ЮНЕСКО. Официально статус крепости Владивосток получил 30 августа 1889 года. Крепость занимает более 400 квадратных километров на земле и под землей. В ее состав входили около 50 береговых батарей, 16 фортов, десятки береговых капониров, большое количество опорных пунктов и сухопутных батарей, восемь подземных казарм. Было построено около 130 различных фортов, укреплений, опорных пунктов и береговых батарей, на вооружении которых было 1,4 тысячи орудий.
https://ria.ru/20240131/erevan-1924666572.html
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владивосток, происшествия, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), юнеско
Владивосток, Происшествия, Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ), ЮНЕСКО
СК возбудил дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости

СК Приморья возбудил дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости

© Фото : СК РФ по Приморскому краюСотрудник СК РФ на территории Владивостокской крепости
Сотрудник СК РФ на территории Владивостокской крепости - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Фото : СК РФ по Приморскому краю
Сотрудник СК РФ на территории Владивостокской крепости
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как неизвестный мужчина нанес краской из баллончика надпись на Поспеловской батарее, входящей в состав Владивостокской крепости, на острове Русском во Владивостоке, сообщает главк СК по Приморскому краю.
Ранее в соцсетях появилось снятое очевидцами видео, где мужчина краской из баллончика пишет на стене памятника "Akosh+Sasha".
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«

"Выявлена публикация, где на видеокадрах неизвестный мужчина наносит красящим веществом из аэрозольного баллончика надпись на Поспеловской батарее во Владивостоке. <…> По данному факту следственными органами СУ СК Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 243.4 УК РФ (повреждение памятников)", — говорится в сообщении.

Следователи досмотрели место, установили и допросили свидетелей, назначены экспертизы, устанавливается лицо, причастное к преступлению.
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Поспеловская батарея расположена на мысе Поспелова на Русском острове и относится к восточному фронту Южного отдела обороны Владивостокской крепости.
Владивостокская крепость — самая большая в России и единственная из морских крепостей страны, входящая в список уникальных исторических памятников ЮНЕСКО. Официально статус крепости Владивосток получил 30 августа 1889 года. Крепость занимает более 400 квадратных километров на земле и под землей. В ее состав входили около 50 береговых батарей, 16 фортов, десятки береговых капониров, большое количество опорных пунктов и сухопутных батарей, восемь подземных казарм. Было построено около 130 различных фортов, укреплений, опорных пунктов и береговых батарей, на вооружении которых было 1,4 тысячи орудий.
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ВладивостокПроисшествияРоссияПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)ЮНЕСКО
 
 
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