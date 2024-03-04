https://ria.ru/20240304/vladivostokskaya_krepost-1930910714.html
СК возбудил дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости
СК возбудил дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости - РИА Новости, 04.03.2024
СК возбудил дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости
Следователи возбудили уголовное дело после того, как неизвестный мужчина нанес краской из баллончика надпись на Поспеловской батарее, входящей в состав... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T05:44
2024-03-04T05:44
2024-03-04T10:18
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как неизвестный мужчина нанес краской из баллончика надпись на Поспеловской батарее, входящей в состав Владивостокской крепости, на острове Русском во Владивостоке, сообщает главк СК по Приморскому краю.Ранее в соцсетях появилось снятое очевидцами видео, где мужчина краской из баллончика пишет на стене памятника "Akosh+Sasha"."Выявлена публикация, где на видеокадрах неизвестный мужчина наносит красящим веществом из аэрозольного баллончика надпись на Поспеловской батарее во Владивостоке. <…> По данному факту следственными органами СУ СК Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 243.4 УК РФ (повреждение памятников)", — говорится в сообщении.Следователи досмотрели место, установили и допросили свидетелей, назначены экспертизы, устанавливается лицо, причастное к преступлению.Поспеловская батарея расположена на мысе Поспелова на Русском острове и относится к восточному фронту Южного отдела обороны Владивостокской крепости.Владивостокская крепость — самая большая в России и единственная из морских крепостей страны, входящая в список уникальных исторических памятников ЮНЕСКО. Официально статус крепости Владивосток получил 30 августа 1889 года. Крепость занимает более 400 квадратных километров на земле и под землей. В ее состав входили около 50 береговых батарей, 16 фортов, десятки береговых капониров, большое количество опорных пунктов и сухопутных батарей, восемь подземных казарм. Было построено около 130 различных фортов, укреплений, опорных пунктов и береговых батарей, на вооружении которых было 1,4 тысячи орудий.
https://ria.ru/20240131/erevan-1924666572.html
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владивосток, происшествия, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), юнеско
Владивосток, Происшествия, Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ), ЮНЕСКО
СК возбудил дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости
СК Приморья возбудил дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости
ВЛАДИВОСТОК, 4 мар — РИА Новости
. Следователи возбудили уголовное дело после того, как неизвестный мужчина нанес краской из баллончика надпись на Поспеловской батарее, входящей в состав Владивостокской крепости, на острове Русском во Владивостоке, сообщает
главк СК по Приморскому краю.
Ранее в соцсетях появилось снятое очевидцами видео, где мужчина краской из баллончика пишет на стене памятника "Akosh+Sasha".
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"Выявлена публикация, где на видеокадрах неизвестный мужчина наносит красящим веществом из аэрозольного баллончика надпись на Поспеловской батарее во Владивостоке. <…> По данному факту следственными органами СУ СК Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 243.4 УК РФ (повреждение памятников)", — говорится в сообщении.
Следователи досмотрели место, установили и допросили свидетелей, назначены экспертизы, устанавливается лицо, причастное к преступлению.
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Поспеловская батарея расположена на мысе Поспелова на Русском острове и относится к восточному фронту Южного отдела обороны Владивостокской крепости.
Владивостокская крепость — самая большая в России и единственная из морских крепостей страны, входящая в список уникальных исторических памятников ЮНЕСКО. Официально статус крепости Владивосток получил 30 августа 1889 года. Крепость занимает более 400 квадратных километров на земле и под землей. В ее состав входили около 50 береговых батарей, 16 фортов, десятки береговых капониров, большое количество опорных пунктов и сухопутных батарей, восемь подземных казарм. Было построено около 130 различных фортов, укреплений, опорных пунктов и береговых батарей, на вооружении которых было 1,4 тысячи орудий.
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