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В Вене оцепили профучилище из-за сообщений о студенте с оружием - РИА Новости, 04.03.2024
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12:47 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/vena-1930990272.html
В Вене оцепили профучилище из-за сообщений о студенте с оружием
В Вене оцепили профучилище из-за сообщений о студенте с оружием - РИА Новости, 04.03.2024
В Вене оцепили профучилище из-за сообщений о студенте с оружием
Правоохранители Вены в понедельник организовали крупную полицейскую операцию из-за поступивших сообщений, что студент профучишища пришел с огнестрельным... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:47
2024-03-04T12:47
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ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Правоохранители Вены в понедельник организовали крупную полицейскую операцию из-за поступивших сообщений, что студент профучишища пришел с огнестрельным оружием, позже выяснилось, что это было игрушечное оружие или пейнтбольный маркер, говорится в сообщении столичной полиции. &quot;Мы подтверждаем проведение операции в районе улицы Моллардгассе (в районе профучилища - ред.). Согласно экстренным сообщениям, в училище был замечен ученик с огнестрельным оружием. В настоящее время здание оцеплено, ситуация с угрозой проверяется&quot;, - сообщила полиция в понедельник утром в своем аккаунте в соцсети Х.Уточняется, что насилие не применялось. Отмечается также, что движение в этом районе заблокировано и затруднено. Чуть позже правоохранители сообщили, что задержали учащегося, у которого при себе было "игрушечное оружие или пейнтбольный маркер". "Обстоятельства выясняются в ходе продолжающегося расследования. Меры, принятые в районе школы, в настоящее время сокращаются", - пояснила полиция.
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в мире, вена
В мире, Вена
В Вене оцепили профучилище из-за сообщений о студенте с оружием

В Вене полиция оцепила профучилище из-за сообщений о студенте с оружием

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции . Архивное фото
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ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Правоохранители Вены в понедельник организовали крупную полицейскую операцию из-за поступивших сообщений, что студент профучишища пришел с огнестрельным оружием, позже выяснилось, что это было игрушечное оружие или пейнтбольный маркер, говорится в сообщении столичной полиции.
«

"Мы подтверждаем проведение операции в районе улицы Моллардгассе (в районе профучилища - ред.). Согласно экстренным сообщениям, в училище был замечен ученик с огнестрельным оружием. В настоящее время здание оцеплено, ситуация с угрозой проверяется", - сообщила полиция в понедельник утром в своем аккаунте в соцсети Х.

Уточняется, что насилие не применялось. Отмечается также, что движение в этом районе заблокировано и затруднено.
Чуть позже правоохранители сообщили, что задержали учащегося, у которого при себе было "игрушечное оружие или пейнтбольный маркер".
"Обстоятельства выясняются в ходе продолжающегося расследования. Меры, принятые в районе школы, в настоящее время сокращаются", - пояснила полиция.
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