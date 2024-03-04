https://ria.ru/20240304/vena-1930990272.html

В Вене оцепили профучилище из-за сообщений о студенте с оружием

В Вене оцепили профучилище из-за сообщений о студенте с оружием - РИА Новости, 04.03.2024

В Вене оцепили профучилище из-за сообщений о студенте с оружием

Правоохранители Вены в понедельник организовали крупную полицейскую операцию из-за поступивших сообщений, что студент профучишища пришел с огнестрельным... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T12:47

2024-03-04T12:47

2024-03-04T12:47

в мире

вена

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ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Правоохранители Вены в понедельник организовали крупную полицейскую операцию из-за поступивших сообщений, что студент профучишища пришел с огнестрельным оружием, позже выяснилось, что это было игрушечное оружие или пейнтбольный маркер, говорится в сообщении столичной полиции. "Мы подтверждаем проведение операции в районе улицы Моллардгассе (в районе профучилища - ред.). Согласно экстренным сообщениям, в училище был замечен ученик с огнестрельным оружием. В настоящее время здание оцеплено, ситуация с угрозой проверяется", - сообщила полиция в понедельник утром в своем аккаунте в соцсети Х.Уточняется, что насилие не применялось. Отмечается также, что движение в этом районе заблокировано и затруднено. Чуть позже правоохранители сообщили, что задержали учащегося, у которого при себе было "игрушечное оружие или пейнтбольный маркер". "Обстоятельства выясняются в ходе продолжающегося расследования. Меры, принятые в районе школы, в настоящее время сокращаются", - пояснила полиция.

https://ria.ru/20230911/napadeniya-1895583570.html

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в мире, вена