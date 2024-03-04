https://ria.ru/20240304/vena-1930990272.html
В Вене оцепили профучилище из-за сообщений о студенте с оружием
В Вене оцепили профучилище из-за сообщений о студенте с оружием - РИА Новости, 04.03.2024
В Вене оцепили профучилище из-за сообщений о студенте с оружием
Правоохранители Вены в понедельник организовали крупную полицейскую операцию из-за поступивших сообщений, что студент профучишища пришел с огнестрельным... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:47
2024-03-04T12:47
2024-03-04T12:47
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ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Правоохранители Вены в понедельник организовали крупную полицейскую операцию из-за поступивших сообщений, что студент профучишища пришел с огнестрельным оружием, позже выяснилось, что это было игрушечное оружие или пейнтбольный маркер, говорится в сообщении столичной полиции. "Мы подтверждаем проведение операции в районе улицы Моллардгассе (в районе профучилища - ред.). Согласно экстренным сообщениям, в училище был замечен ученик с огнестрельным оружием. В настоящее время здание оцеплено, ситуация с угрозой проверяется", - сообщила полиция в понедельник утром в своем аккаунте в соцсети Х.Уточняется, что насилие не применялось. Отмечается также, что движение в этом районе заблокировано и затруднено. Чуть позже правоохранители сообщили, что задержали учащегося, у которого при себе было "игрушечное оружие или пейнтбольный маркер". "Обстоятельства выясняются в ходе продолжающегося расследования. Меры, принятые в районе школы, в настоящее время сокращаются", - пояснила полиция.
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в мире, вена
В Вене оцепили профучилище из-за сообщений о студенте с оружием
В Вене полиция оцепила профучилище из-за сообщений о студенте с оружием
ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Правоохранители Вены в понедельник организовали крупную полицейскую операцию из-за поступивших сообщений, что студент профучишища пришел с огнестрельным оружием, позже выяснилось, что это было игрушечное оружие или пейнтбольный маркер, говорится в сообщении столичной полиции.
«
"Мы подтверждаем проведение операции в районе улицы Моллардгассе (в районе профучилища - ред.). Согласно экстренным сообщениям, в училище был замечен ученик с огнестрельным оружием. В настоящее время здание оцеплено, ситуация с угрозой проверяется", - сообщила полиция в понедельник утром в своем аккаунте в соцсети Х.
Уточняется, что насилие не применялось. Отмечается также, что движение в этом районе заблокировано и затруднено.
Чуть позже правоохранители сообщили, что задержали учащегося, у которого при себе было "игрушечное оружие или пейнтбольный маркер".
"Обстоятельства выясняются в ходе продолжающегося расследования. Меры, принятые в районе школы, в настоящее время сокращаются", - пояснила полиция.
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