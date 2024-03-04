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На юго-востоке Британии протестующие фермеры перекрыли движение

На юго-востоке Британии протестующие фермеры перекрыли движение - РИА Новости, 04.03.2024

На юго-востоке Британии протестующие фермеры перекрыли движение

Британские фермеры устроили акцию протеста — накануне более чем 200 тракторов перекрыли движение в городе Кентербери, пишет газета The Telegraph. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T09:59

2024-03-04T09:59

2024-03-04T11:33

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Британские фермеры устроили акцию протеста — накануне более чем 200 тракторов перекрыли движение в городе Кентербери, пишет газета The Telegraph. "В воскресенье фермеры организовали медленную колонну в Кентербери в знак протеста против импорта продовольствия. Акция привела к транспортному затору, кульминацией которого стало перекрытие кольцевой дороги более чем 200 тракторами", — говорится в публикации. Некоторые водители, проезжающие мимо, сигналили в поддержку фермеров, отмечает издание. По информации The Telegraph, среди английских фермеров все чаще звучат призывы выходить на акции протеста из-за малой прибыли и больших затрат на производство. Кроме того, на прошлой неделе в Уэльсе тысячи фермеров пригнали тракторы к парламенту в Кардиффе. Поводом стали планы властей изменить схему предоставления субсидий — в обмен на них сельхозпроизводители теперь должны будут выделять часть земли под меры по сохранению окружающей среды, например, посадку деревьев. Демонстрации британских фермеров проходят на фоне нарастающих протестов их коллег в Евросоюзе. Те требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Как утверждают разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран — членов союза.

https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html

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в мире, кентербери, великобритания