Установлена личность разрисовавшего батарею Владивостокской крепости
Надпись на батарее Владивостокской крепости оставил уроженец Узбекистана
ВЛАДИВОСТОК, 4 мар — РИА Новости. Уроженец иностранного государства подозревается том, что краской из баллончика сделал надпись на памятнике Поспеловская батарея, входящего в состав Владивостокской крепости, на острове Русском во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале.
Ранее в соцсетях появилось снятое очевидцами видео, где мужчина краской из баллончика пишет на стене памятника "Akosh+Sasha". Региональное СУСК сообщило, что кадры сняты у Поспеловской батареи, входящей в состав Владивостокской крепости. Возбуждено уголовное дело по статье "повреждение памятников". Полиция сообщила, что личность подозреваемых установлена. Жители Владивостока - девушка и молодой человек 23 лет - задержаны и доставлены в СУ СК России.
"Следователи СК России установили личность подозреваемого в повреждении памятника. Им оказался 23-летний уроженец иностранного государства. В настоящее время он доставлен в следственный отдел по Фрунзенскому району города Владивостока для проведения с его участием следственных действий", - говорится в сообщении.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что мужчина - уроженец Узбекистана. Другой источник рассказал агентству, что задержанный имеет вид на жительство.
Поспеловская батарея расположена на мысе Поспелова на Русском острове и относится к восточному фронту Южного отдела обороны Владивостокской крепости.
Владивостокская крепость - самая большая в России и единственная из морских крепостей страны, входящая в список уникальных исторических памятников ЮНЕСКО. Официально статус крепости Владивосток получил 30 августа 1889 года. Крепость занимает более 400 квадратных километров на земле и под землей. В ее состав входили около 50 береговых батарей, 16 фортов, десятки береговых капониров, большое количество опорных пунктов и сухопутных батарей, восемь подземных казарм. Было построено около 130 различных фортов, укреплений, опорных пунктов и береговых батарей, на вооружении которых было 1,4 тысячи орудий.