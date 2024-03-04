https://ria.ru/20240304/vandalizm-1930931636.html

Установлена личность разрисовавшего батарею Владивостокской крепости

Установлена личность разрисовавшего батарею Владивостокской крепости - РИА Новости, 04.03.2024

Установлена личность разрисовавшего батарею Владивостокской крепости

Уроженец иностранного государства подозревается том, что краской из баллончика сделал надпись на памятнике Поспеловская батарея, входящего в состав... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T10:06

2024-03-04T10:06

2024-03-04T10:06

происшествия

узбекистан

россия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар — РИА Новости. Уроженец иностранного государства подозревается том, что краской из баллончика сделал надпись на памятнике Поспеловская батарея, входящего в состав Владивостокской крепости, на острове Русском во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале. Ранее в соцсетях появилось снятое очевидцами видео, где мужчина краской из баллончика пишет на стене памятника "Akosh+Sasha". Региональное СУСК сообщило, что кадры сняты у Поспеловской батареи, входящей в состав Владивостокской крепости. Возбуждено уголовное дело по статье "повреждение памятников". Полиция сообщила, что личность подозреваемых установлена. Жители Владивостока - девушка и молодой человек 23 лет - задержаны и доставлены в СУ СК России."Следователи СК России установили личность подозреваемого в повреждении памятника. Им оказался 23-летний уроженец иностранного государства. В настоящее время он доставлен в следственный отдел по Фрунзенскому району города Владивостока для проведения с его участием следственных действий", - говорится в сообщении.Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что мужчина - уроженец Узбекистана. Другой источник рассказал агентству, что задержанный имеет вид на жительство.Поспеловская батарея расположена на мысе Поспелова на Русском острове и относится к восточному фронту Южного отдела обороны Владивостокской крепости.Владивостокская крепость - самая большая в России и единственная из морских крепостей страны, входящая в список уникальных исторических памятников ЮНЕСКО. Официально статус крепости Владивосток получил 30 августа 1889 года. Крепость занимает более 400 квадратных километров на земле и под землей. В ее состав входили около 50 береговых батарей, 16 фортов, десятки береговых капониров, большое количество опорных пунктов и сухопутных батарей, восемь подземных казарм. Было построено около 130 различных фортов, укреплений, опорных пунктов и береговых батарей, на вооружении которых было 1,4 тысячи орудий.

https://ria.ru/20240224/moldaviya-1929297589.html

https://ria.ru/20240219/tablichki-1928247133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, узбекистан, россия, владивосток