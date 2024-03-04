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В России начнут производить первую отечественную вакцину от ВПЧ - РИА Новости, 04.03.2024
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16:17 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/vaktsina-1931049052.html
В России начнут производить первую отечественную вакцину от ВПЧ
В России начнут производить первую отечественную вакцину от ВПЧ - РИА Новости, 04.03.2024
В России начнут производить первую отечественную вакцину от ВПЧ
Первую отечественную вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ) начнут производить в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона на сайте. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:17
2024-03-04T16:17
здоровье - общество
кировская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Первую отечественную вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ) начнут производить в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона на сайте. "Компания "Нанолек" получила разрешение Минздрава России на проведение третьей фазы клинического исследования вакцины от вируса папилломы человека. Исследование станет завершающим этапом перед выходом препарата на российский рынок", - говорится в сообщении. Отмечается, что вакцина может защитить от четырех самых распространенных высоко- и низкоонкогенных типов ВПЧ, которые вызывают рак шейки матки, другие ВПЧ-ассоциированные онкологические и доброкачественные заболевания. Для производства вакцины от ВПЧ увеличат мощности завода "Нанолек" в Кировской области, чтобы производить вакцину по полному циклу, включая субстанцию. Исследование стартует в марте 2024 года и продлится до октября 2025 года, в нем примут участие 402 добровольца. Подчеркивается, что по результатам предшествующих исследований была продемонстрирована безопасность и эффективность вакцины: у большинства участников выработались антитела к четырем самым распространенным онкогенным типам ВПЧ.
https://ria.ru/20220505/vpch-1787099305.html
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здоровье - общество, кировская область, россия
Здоровье - Общество, Кировская область, Россия
В России начнут производить первую отечественную вакцину от ВПЧ

В Кировской области начнут производить первую отечественную вакцину от ВПЧ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит в руках шприц
Медицинский работник держит в руках шприц - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Медицинский работник держит в руках шприц. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Первую отечественную вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ) начнут производить в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона на сайте.
"Компания "Нанолек" получила разрешение Минздрава России на проведение третьей фазы клинического исследования вакцины от вируса папилломы человека. Исследование станет завершающим этапом перед выходом препарата на российский рынок", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что вакцина может защитить от четырех самых распространенных высоко- и низкоонкогенных типов ВПЧ, которые вызывают рак шейки матки, другие ВПЧ-ассоциированные онкологические и доброкачественные заболевания.
Для производства вакцины от ВПЧ увеличат мощности завода "Нанолек" в Кировской области, чтобы производить вакцину по полному циклу, включая субстанцию.
Исследование стартует в марте 2024 года и продлится до октября 2025 года, в нем примут участие 402 добровольца.
Подчеркивается, что по результатам предшествующих исследований была продемонстрирована безопасность и эффективность вакцины: у большинства участников выработались антитела к четырем самым распространенным онкогенным типам ВПЧ.
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