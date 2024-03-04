https://ria.ru/20240304/ukraina-1931085175.html

"Готовы к походу". В США пришли в ужас из-за плана Запада по Украине

"Готовы к походу". В США пришли в ужас из-за плана Запада по Украине - РИА Новости, 04.03.2024

"Готовы к походу". В США пришли в ужас из-за плана Запада по Украине

Сухопутные войска западных стран не способны вести реальные боевые действия, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T18:47

2024-03-04T18:47

2024-03-04T18:47

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сухопутные войска западных стран не способны вести реальные боевые действия, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted."Наши сухопутные войска в ужасном состоянии. Вы видели новости о Макроне, который <…> предложил, чтобы европейцы были готовы к походу на восточную Украину. <…> Это по сути бутафорские армии. Они созданы для угнетения тех, кто не может защитить себя в Северной Африке, на Ближнем Востоке или в других частях Африки", — отметил он.По словам полковника, европейские войска не обладают потенциалом, чтобы противостоять тем, кто сможет дать отпор. Он также добавил, что никто в ЕС не заинтересован в том, чтобы вступить в конфликт на Украине."Спустя почти три года, это большая ошибка недооценивать русских, на самом деле они вполне серьезно относятся к защите своей страны", — резюмировал Макгрегор.В Париже 26 февраля прошла конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам саммита Макрон сообщил, что ЕС договорился создать очередную, девятую по счету коалицию по поставкам Украине ракет среднего и дальнего радиуса действия. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".Кроме того, по инициативе Макрона участники обсуждали возможность отправки войск на Украину, но консенсуса не достигли.После встречи Шольц и министр обороны Германии Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину. Канцлер дополнительно подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, он снова указал на отсутствие планов по отправке ВСУ ракет Taurus.Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на обсуждение темы отправки войск на Украину, подчеркнув, что это сделает прямое военное столкновение между Россией и НАТО неизбежным.

https://ria.ru/20240304/nato-1931030737.html

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

https://ria.ru/20240304/makron-1931072910.html

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украина, в мире, россия, германия, борис писториус, евросоюз, нато, министерство обороны сша, дмитрий песков