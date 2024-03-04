Рейтинг@Mail.ru
"Готовы к походу". В США пришли в ужас из-за плана Запада по Украине - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/ukraina-1931085175.html
"Готовы к походу". В США пришли в ужас из-за плана Запада по Украине
"Готовы к походу". В США пришли в ужас из-за плана Запада по Украине - РИА Новости, 04.03.2024
"Готовы к походу". В США пришли в ужас из-за плана Запада по Украине
Сухопутные войска западных стран не способны вести реальные боевые действия, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T18:47
2024-03-04T18:47
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
германия
борис писториус
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930958691_0:340:3034:2047_1920x0_80_0_0_e3e15a2590bd85288c38144418297016.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сухопутные войска западных стран не способны вести реальные боевые действия, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted."Наши сухопутные войска в ужасном состоянии. Вы видели новости о Макроне, который &lt;…&gt; предложил, чтобы европейцы были готовы к походу на восточную Украину. &lt;…&gt; Это по сути бутафорские армии. Они созданы для угнетения тех, кто не может защитить себя в Северной Африке, на Ближнем Востоке или в других частях Африки", — отметил он.По словам полковника, европейские войска не обладают потенциалом, чтобы противостоять тем, кто сможет дать отпор. Он также добавил, что никто в ЕС не заинтересован в том, чтобы вступить в конфликт на Украине."Спустя почти три года, это большая ошибка недооценивать русских, на самом деле они вполне серьезно относятся к защите своей страны", — резюмировал Макгрегор.В Париже 26 февраля прошла конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам саммита Макрон сообщил, что ЕС договорился создать очередную, девятую по счету коалицию по поставкам Украине ракет среднего и дальнего радиуса действия. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".Кроме того, по инициативе Макрона участники обсуждали возможность отправки войск на Украину, но консенсуса не достигли.После встречи Шольц и министр обороны Германии Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину. Канцлер дополнительно подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, он снова указал на отсутствие планов по отправке ВСУ ракет Taurus.Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на обсуждение темы отправки войск на Украину, подчеркнув, что это сделает прямое военное столкновение между Россией и НАТО неизбежным.
https://ria.ru/20240304/nato-1931030737.html
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
https://ria.ru/20240304/makron-1931072910.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930958691_266:0:2995:2047_1920x0_80_0_0_3898c5848733d848f54fe51b01dd1d70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, россия, германия, борис писториус, евросоюз, нато, министерство обороны сша, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Германия, Борис Писториус, Евросоюз, НАТО, Министерство обороны США, Дмитрий Песков
"Готовы к походу". В США пришли в ужас из-за плана Запада по Украине

Макгрегор: западные сухопутные войска не способны вести реальные боевые действия

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО 9К57 "Ураган" Центрального военного округа работает по позициям ВСУ на Авдеевском направлении
РСЗО 9К57 Ураган Центрального военного округа работает по позициям ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сухопутные войска западных стран не способны вести реальные боевые действия, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.
"Наши сухопутные войска в ужасном состоянии. Вы видели новости о Макроне, который <…> предложил, чтобы европейцы были готовы к походу на восточную Украину. <…> Это по сути бутафорские армии. Они созданы для угнетения тех, кто не может защитить себя в Северной Африке, на Ближнем Востоке или в других частях Африки", — отметил он.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
"Это страшно". В Чехии предупредили о тайных планах НАТО против России
Вчера, 15:05
По словам полковника, европейские войска не обладают потенциалом, чтобы противостоять тем, кто сможет дать отпор. Он также добавил, что никто в ЕС не заинтересован в том, чтобы вступить в конфликт на Украине.
"Спустя почти три года, это большая ошибка недооценивать русских, на самом деле они вполне серьезно относятся к защите своей страны", — резюмировал Макгрегор.
В Париже 26 февраля прошла конференция по поддержке киевского режима. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам саммита Макрон сообщил, что ЕС договорился создать очередную, девятую по счету коалицию по поставкам Украине ракет среднего и дальнего радиуса действия. Он также добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Францию в войне с Россией ждет новый позор
Вчера, 08:00
Кроме того, по инициативе Макрона участники обсуждали возможность отправки войск на Украину, но консенсуса не достигли.
После встречи Шольц и министр обороны Германии Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину. Канцлер дополнительно подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, он снова указал на отсутствие планов по отправке ВСУ ракет Taurus.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на обсуждение темы отправки войск на Украину, подчеркнув, что это сделает прямое военное столкновение между Россией и НАТО неизбежным.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Во Франции призвали Макрона к ответу после утечки информации об Украине
Вчера, 17:50
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияГерманияБорис ПисториусЕвросоюзНАТОМинистерство обороны СШАДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала