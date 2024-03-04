Медведев заявил, что Россия не стремится получить украинские сокровища
Медведев: для РФ люди являются главным богатством на Украине, а не сокровища
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев выступает с лекцией "Географические и стратегические границы" в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Дмитрий Медведев выступает с лекцией "Географические и стратегические границы" в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Российская Федерация не стремится получить в распоряжение сокровища Украины - пшеницу, сталь, газ, уголь, так как для России на этой территории главное богатство - это люди, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Наши враги постоянно твердят, будто главной целью России является захват украинских земель. Я уже сказал, только что, в чем отличие конфликта вокруг так называемой Украины, но ещё два замечания. Мы не стремимся получить в своё распоряжение несметные сокровища "незалежной": пшеницу, сталь, газ, уголь. На деле ведь оказывается, что эти богатства сейчас, к сожалению, почти отсутствуют... На Украине для нас главное богатство совсем иного рода, великая ценность, которую мы не уступим никому и ни за что - это люди", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ добавил, что немалая часть жителей нынешней Украины сейчас растеряна и озлоблена, переживает сильнейший стресс и полностью дезориентирована.
"Наша задача наглядно показать им: кто есть кто", - уточнил Медведев.
Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.