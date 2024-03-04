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Медведев заявил, что Россия не стремится получить украинские сокровища - РИА Новости, 04.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:11 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/ukraina-1931047308.html
Медведев заявил, что Россия не стремится получить украинские сокровища
Медведев заявил, что Россия не стремится получить украинские сокровища - РИА Новости, 04.03.2024
Медведев заявил, что Россия не стремится получить украинские сокровища
Российская Федерация не стремится получить в распоряжение сокровища Украины - пшеницу, сталь, газ, уголь, так как для России на этой территории главное... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:11
2024-03-04T16:11
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
дмитрий медведев
российское общество "знание"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
в мире
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Российская Федерация не стремится получить в распоряжение сокровища Украины - пшеницу, сталь, газ, уголь, так как для России на этой территории главное богатство - это люди, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Наши враги постоянно твердят, будто главной целью России является захват украинских земель. Я уже сказал, только что, в чем отличие конфликта вокруг так называемой Украины, но ещё два замечания. Мы не стремимся получить в своё распоряжение несметные сокровища "незалежной": пшеницу, сталь, газ, уголь. На деле ведь оказывается, что эти богатства сейчас, к сожалению, почти отсутствуют... На Украине для нас главное богатство совсем иного рода, великая ценность, которую мы не уступим никому и ни за что - это люди", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Заместитель председателя Совета безопасности РФ добавил, что немалая часть жителей нынешней Украины сейчас растеряна и озлоблена, переживает сильнейший стресс и полностью дезориентирована. "Наша задача наглядно показать им: кто есть кто", - уточнил Медведев. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
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россия, украина, владимир путин, дмитрий медведев, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Российское общество "Знание", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), В мире
Медведев заявил, что Россия не стремится получить украинские сокровища

Медведев: для РФ люди являются главным богатством на Украине, а не сокровища

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев выступает с лекцией "Географические и стратегические границы" в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Дмитрий Медведев выступает с лекцией Географические и стратегические границы в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев выступает с лекцией "Географические и стратегические границы" в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Читать ria.ru в
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Российская Федерация не стремится получить в распоряжение сокровища Украины - пшеницу, сталь, газ, уголь, так как для России на этой территории главное богатство - это люди, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Наши враги постоянно твердят, будто главной целью России является захват украинских земель. Я уже сказал, только что, в чем отличие конфликта вокруг так называемой Украины, но ещё два замечания. Мы не стремимся получить в своё распоряжение несметные сокровища "незалежной": пшеницу, сталь, газ, уголь. На деле ведь оказывается, что эти богатства сейчас, к сожалению, почти отсутствуют... На Украине для нас главное богатство совсем иного рода, великая ценность, которую мы не уступим никому и ни за что - это люди", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ добавил, что немалая часть жителей нынешней Украины сейчас растеряна и озлоблена, переживает сильнейший стресс и полностью дезориентирована.
"Наша задача наглядно показать им: кто есть кто", - уточнил Медведев.
Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинДмитрий МедведевРоссийское общество "Знание"Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)В мире
 
 
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