https://ria.ru/20240304/ukraina-1931047308.html

Медведев заявил, что Россия не стремится получить украинские сокровища

Медведев заявил, что Россия не стремится получить украинские сокровища - РИА Новости, 04.03.2024

Медведев заявил, что Россия не стремится получить украинские сокровища

Российская Федерация не стремится получить в распоряжение сокровища Украины - пшеницу, сталь, газ, уголь, так как для России на этой территории главное... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T16:11

2024-03-04T16:11

2024-03-04T16:11

специальная военная операция на украине

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владимир путин

дмитрий медведев

российское общество "знание"

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Российская Федерация не стремится получить в распоряжение сокровища Украины - пшеницу, сталь, газ, уголь, так как для России на этой территории главное богатство - это люди, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Наши враги постоянно твердят, будто главной целью России является захват украинских земель. Я уже сказал, только что, в чем отличие конфликта вокруг так называемой Украины, но ещё два замечания. Мы не стремимся получить в своё распоряжение несметные сокровища "незалежной": пшеницу, сталь, газ, уголь. На деле ведь оказывается, что эти богатства сейчас, к сожалению, почти отсутствуют... На Украине для нас главное богатство совсем иного рода, великая ценность, которую мы не уступим никому и ни за что - это люди", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Заместитель председателя Совета безопасности РФ добавил, что немалая часть жителей нынешней Украины сейчас растеряна и озлоблена, переживает сильнейший стресс и полностью дезориентирована. "Наша задача наглядно показать им: кто есть кто", - уточнил Медведев. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

https://ria.ru/20240304/festival-1930991812.html

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россия, украина, владимир путин, дмитрий медведев, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), в мире