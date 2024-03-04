https://ria.ru/20240304/ukraina-1930971163.html
Стало известно о резком снижении расходов Украины на лоббирование в США
Стало известно о резком снижении расходов Украины на лоббирование в США - РИА Новости, 04.03.2024
Стало известно о резком снижении расходов Украины на лоббирование в США
Украина в 2023 году снизила расходы на лоббирование в США на 93% по сравнению с 2022 годом – с 5 миллионов долларов до 367 тысяч долларов, сообщает в... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T11:51
2024-03-04T11:51
2024-03-04T11:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
нато
верховная рада украины
евросоюз
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Украина в 2023 году снизила расходы на лоббирование в США на 93% по сравнению с 2022 годом – с 5 миллионов долларов до 367 тысяч долларов, сообщает в понедельник национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в январе сообщал, что парламент Украины в первом чтении принял законопроект "о добросовестном лоббировании", на принятии которого настаивал ЕС. "Украина потратила на лоббирование в Америке около 5 миллионов долларов (в 2022 году – ред.). Однако уже через год, в 2023 году, расходы сократились почти на 93% — до 367 тысяч долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ресурса. Причины сокращения расходов не приводятся. По данным "Опендатабот", в среднем Украина тратила на лоббирование в США около 270 тысяч долларов в год с 2015 года. Ранее в Пентагоне заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей. Владимир Зеленский признавал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240218/ukraina-1927577892.html
https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899958.html
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, нато, верховная рада украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, НАТО, Верховная Рада Украины, Евросоюз
Стало известно о резком снижении расходов Украины на лоббирование в США
"Опендатабот": Украина за год снизила расходы на лоббирование в США на 93%
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости.
Украина в 2023 году снизила расходы на лоббирование в США на 93% по сравнению с 2022 годом – с 5 миллионов долларов до 367 тысяч долларов, сообщает в понедельник национальный аналитический ресурс "Опендатабот
", который занимается агрегацией официальных данных.
Депутат Верховной рады
Ярослав Железняк в январе сообщал, что парламент Украины в первом чтении принял законопроект "о добросовестном лоббировании", на принятии которого настаивал ЕС
.
От "перегрузки" до "печенек". Как США подмяли под себя Украину
"Украина потратила на лоббирование в Америке около 5 миллионов долларов (в 2022 году – ред.). Однако уже через год, в 2023 году, расходы сократились почти на 93% — до 367 тысяч долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ресурса.
Причины сокращения расходов не приводятся.
По данным "Опендатабот", в среднем Украина тратила на лоббирование в США около 270 тысяч долларов в год с 2015 года.
Зеленского пригласили на самую грустную вечеринку в его жизни
Ранее в Пентагоне
заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева
более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей. Владимир Зеленский
признавал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украина угрожает развязать террор на Западе