https://ria.ru/20240304/ukraina-1930954655.html

На Украине предложили отправлять коррупционеров на фронт

На Украине предложили отправлять коррупционеров на фронт - РИА Новости, 04.03.2024

На Украине предложили отправлять коррупционеров на фронт

Глава Минюста Украины Денис Малюська в интервью агентству РБК-Украина назвал справедливым мобилизовывать и отправлять на фронт осужденных по делу о коррупции и... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:14

2024-03-04T11:14

2024-03-04T11:14

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Глава Минюста Украины Денис Малюська в интервью агентству РБК-Украина назвал справедливым мобилизовывать и отправлять на фронт осужденных по делу о коррупции и нарушении правил дорожного движения. "Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать… У нас страна десятилетиями культивировала коррупцию. Кто в большей степени, кто в меньшей, это было распространенным и остается распространенным явлением… Я не понимаю, почему коррупционеров, как и других, нельзя отправлять на войну", - сказал Малюська, отвечая на вопрос, какие категории осужденных можно отправлять на фронт. По словам Малюськи, отправлять на фронт стоит и осужденных, которые нарушили правила дорожного движения. "Получающие приговор "ДТПшники" попадают в тюрьму часто не потому, что они как-то особенно грубо нарушали ПДД. А потому что это нарушение повлекло тяжелые последствия", - добавил глава Минюста. Он добавил, что есть и категории осужденных, которых ни в коем случае нельзя отправлять на фронт, однако он их не назвал, отметив, что депутаты Рады вряд ли поддержат инициативу. "Нужно предоставить право военным, военной разведке выбирать всех, кого угодно, кого они желают. Но у этой позиции, к сожалению, вряд ли есть перспективы поддержки в парламенте, поэтому мы ее не транслируем как официальную позицию министерства", - подытожил Малюська. Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что работает над альтернативным законопроектом о мобилизации, в котором предусмотрит порядок призыва заключенных в ряды ВСУ, по его мнению, это "хорошая возможность" для осуществления ротации военнослужащих. Как заявляла 18 января замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая, минюст направил в парламент предложения изменений в законодательство о мобилизации, которыми предлагает официально разрешить забирать в армию судимых граждан. По ее утверждению, сейчас украинское законодательство запрещает привлекать в ряды ВСУ находящихся в тюрьмах осужденных и уже отбывших наказание. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240218/ukraina-1928037683.html

https://ria.ru/20240227/odessa-1929739212.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, денис малюська, вооруженные силы украины, верховная рада украины