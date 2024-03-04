В Молдавии мужчине грозит срок в тюрьме за помощь украинским уклонистам
В Молдавии мужчине грозит до 7 лет тюрьмы за помощь троим украинским уклонистам
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Машина полиции в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 мар - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии заявила в понедельник, что задержала уроженца республики, который организовал незаконное пересечение границы для трех украинских мужчин в обмен на 15 тысяч долларов, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Сотрудники Пограничной полиции регионального управления Nord под руководством Бричанской прокуратуры в понедельник провели ряд специальных мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией, выявив незаконную деятельность организованной группы, состоящей из граждан Молдавии и Украины.
"Члены группы организовали незаконное пересечение границы для трех мужчин из Украины. Подозреваемый, 40-летний житель Бричанского района, был задержан на 72 часа, а затем помещен под домашний арест на 30 дней. Если его вина будет доказана, то мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет", - сообщается в Telegram-канале Погранполиции.
Следствие установило, что подозреваемый был организатором, который находил украинцев, а затем организовывал им нелегальный въезд и выезд из Молдавии.
"За эти услуги мигранты заплатили значительную сумму – 15 000 долларов США. Транспортное средство, использовавшееся для перевозки мигрантов, было изъято и конфисковано Региональным управлением Nord", - пояснили в Погранполиции.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.