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В Дагестане спасли малыша тюленя, запутавшегося в рыболовной сети
В Дагестане спасли малыша тюленя, запутавшегося в рыболовной сети - РИА Новости, 04.03.2024
В Дагестане спасли малыша тюленя, запутавшегося в рыболовной сети
Спасатель в Дагестане освободил детеныша тюленя, который запутался в рыболовной сети, и выпустил его в море, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T17:13
2024-03-04T17:13
2024-03-04T17:21
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МАХАЧКАЛА, 4 мар — РИА Новости. Спасатель в Дагестане освободил детеныша тюленя, который запутался в рыболовной сети, и выпустил его в море, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Млекопитающего заметил в Каспийском море вблизи Махачкалы сотрудник Дагестанского поисково-спасательного отряда. "Животное запуталось в рыболовной сети и не могло самостоятельно освободиться. Сотрудник ведомства разрезал оковы и выпустил детеныша в море", – рассказали в МЧС. Каспийский тюлень - единственное морское млекопитающее на Каспии, уникальный эндемичный вид, который занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы как вид, находящийся под угрозой исчезновения.
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россия, каспийское море, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), международный союз охраны природы, происшествия
Хорошие новости, Россия, Каспийское море, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Международный союз охраны природы, Происшествия
В Дагестане спасли малыша тюленя, запутавшегося в рыболовной сети
В Дагестане спасли и выпустили в море малыша тюленя, запутавшегося в сети