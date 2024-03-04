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Депутат прокомментировал слова Туска про эмбарго на российские продукты - РИА Новости, 04.03.2024
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17:10 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/tusk-1931064450.html
Депутат прокомментировал слова Туска про эмбарго на российские продукты
Депутат прокомментировал слова Туска про эмбарго на российские продукты - РИА Новости, 04.03.2024
Депутат прокомментировал слова Туска про эмбарго на российские продукты
Депутат ГД от ЛДПР Сергей Каргинов сообщил, что своим заявлением об эмбарго на сельхозпродукцию из РФ премьер-министр Польши Дональд Туск рубит сук, на котором... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T17:10
2024-03-04T17:10
россия
дональд туск
госдума рф
лдпр
еврокомиссия
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РОССИЯ, 4 мар – РИА Новости. Депутат ГД от ЛДПР Сергей Каргинов сообщил, что своим заявлением об эмбарго на сельхозпродукцию из РФ премьер-министр Польши Дональд Туск рубит сук, на котором сидит Европа. Правительство Польши инициирует обращение парламента страны к Еврокомиссии о введении эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из России и Белоруссии, заявил Туск журналистам в Вильнюсе в понедельник. &quot;Спасибо, Туск! Помогаешь нам переориентировать экспорт на Дальний и Ближний Восток, Африку и Латинскую Америку. Мы не против, блокируйте, вы-то там с голодухи и высоких цен не помрёте? Нравится пилить тот, Туск, сук, на котором сидите? Странные политики в Европе &quot;убивают&quot; свою экономику и вынуждают голодать собственных граждан, зачем? Так много вопросов и так мало ответов, но время покажет&quot;, - написал Каргинов в своем Telegram-канале.
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россия, дональд туск, госдума рф, лдпр, еврокомиссия, европа, польша
Россия, Дональд Туск, Госдума РФ, ЛДПР, Еврокомиссия, Европа, Польша
Депутат прокомментировал слова Туска про эмбарго на российские продукты

Депутат: Туск рубит сук, на котором сидит Европа

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПомидоры в тепличном хозяйстве
Помидоры в тепличном хозяйстве - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Помидоры в тепличном хозяйстве . Архивное фото
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РОССИЯ, 4 мар – РИА Новости. Депутат ГД от ЛДПР Сергей Каргинов сообщил, что своим заявлением об эмбарго на сельхозпродукцию из РФ премьер-министр Польши Дональд Туск рубит сук, на котором сидит Европа.
Правительство Польши инициирует обращение парламента страны к Еврокомиссии о введении эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из России и Белоруссии, заявил Туск журналистам в Вильнюсе в понедельник.
«

"Спасибо, Туск! Помогаешь нам переориентировать экспорт на Дальний и Ближний Восток, Африку и Латинскую Америку. Мы не против, блокируйте, вы-то там с голодухи и высоких цен не помрёте? Нравится пилить тот, Туск, сук, на котором сидите? Странные политики в Европе "убивают" свою экономику и вынуждают голодать собственных граждан, зачем? Так много вопросов и так мало ответов, но время покажет", - написал Каргинов в своем Telegram-канале.

Устрицы - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Россия после введения санкций увеличила производство устриц
29 февраля, 23:29
 
РоссияДональд ТускГосдума РФЛДПРЕврокомиссияЕвропаПольша
 
 
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