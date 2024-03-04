https://ria.ru/20240304/tusk-1931064450.html

Депутат прокомментировал слова Туска про эмбарго на российские продукты

Депутат прокомментировал слова Туска про эмбарго на российские продукты - РИА Новости, 04.03.2024

Депутат прокомментировал слова Туска про эмбарго на российские продукты

Депутат ГД от ЛДПР Сергей Каргинов сообщил, что своим заявлением об эмбарго на сельхозпродукцию из РФ премьер-министр Польши Дональд Туск рубит сук, на котором... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T17:10

2024-03-04T17:10

2024-03-04T17:10

россия

дональд туск

госдума рф

лдпр

еврокомиссия

европа

польша

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РОССИЯ, 4 мар – РИА Новости. Депутат ГД от ЛДПР Сергей Каргинов сообщил, что своим заявлением об эмбарго на сельхозпродукцию из РФ премьер-министр Польши Дональд Туск рубит сук, на котором сидит Европа. Правительство Польши инициирует обращение парламента страны к Еврокомиссии о введении эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из России и Белоруссии, заявил Туск журналистам в Вильнюсе в понедельник. "Спасибо, Туск! Помогаешь нам переориентировать экспорт на Дальний и Ближний Восток, Африку и Латинскую Америку. Мы не против, блокируйте, вы-то там с голодухи и высоких цен не помрёте? Нравится пилить тот, Туск, сук, на котором сидите? Странные политики в Европе "убивают" свою экономику и вынуждают голодать собственных граждан, зачем? Так много вопросов и так мало ответов, но время покажет", - написал Каргинов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240229/ustritsy-1930369354.html

россия

европа

польша

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россия, дональд туск, госдума рф, лдпр, еврокомиссия, европа, польша