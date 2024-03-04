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Депутат прокомментировал слова Туска про эмбарго на российские продукты
Депутат прокомментировал слова Туска про эмбарго на российские продукты - РИА Новости, 04.03.2024
Депутат прокомментировал слова Туска про эмбарго на российские продукты
Депутат ГД от ЛДПР Сергей Каргинов сообщил, что своим заявлением об эмбарго на сельхозпродукцию из РФ премьер-министр Польши Дональд Туск рубит сук, на котором... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T17:10
2024-03-04T17:10
2024-03-04T17:10
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дональд туск
госдума рф
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РОССИЯ, 4 мар – РИА Новости. Депутат ГД от ЛДПР Сергей Каргинов сообщил, что своим заявлением об эмбарго на сельхозпродукцию из РФ премьер-министр Польши Дональд Туск рубит сук, на котором сидит Европа. Правительство Польши инициирует обращение парламента страны к Еврокомиссии о введении эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из России и Белоруссии, заявил Туск журналистам в Вильнюсе в понедельник. "Спасибо, Туск! Помогаешь нам переориентировать экспорт на Дальний и Ближний Восток, Африку и Латинскую Америку. Мы не против, блокируйте, вы-то там с голодухи и высоких цен не помрёте? Нравится пилить тот, Туск, сук, на котором сидите? Странные политики в Европе "убивают" свою экономику и вынуждают голодать собственных граждан, зачем? Так много вопросов и так мало ответов, но время покажет", - написал Каргинов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240229/ustritsy-1930369354.html
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россия, дональд туск, госдума рф, лдпр, еврокомиссия, европа, польша
Россия, Дональд Туск, Госдума РФ, ЛДПР, Еврокомиссия, Европа, Польша
Депутат прокомментировал слова Туска про эмбарго на российские продукты
Депутат: Туск рубит сук, на котором сидит Европа