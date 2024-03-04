https://ria.ru/20240304/turtsiya-1931039574.html

Посол рассказал о работе по урегулированию сложностей с платежами в Турцию

Посол рассказал о работе по урегулированию сложностей с платежами в Турцию - РИА Новости, 04.03.2024

Посол рассказал о работе по урегулированию сложностей с платежами в Турцию

Проблема с платежными переводами из России в Турции во многом сохраняется, продолжается интенсивная работа по ее урегулированию, заявил РИА Новости посол России РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T15:37

2024-03-04T15:37

2024-03-04T15:37

экономика

турция

россия

алексей ерхов

санкции в отношении россии

сша

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АНКАРА, 4 мар — РИА Новости. Проблема с платежными переводами из России в Турции во многом сохраняется, продолжается интенсивная работа по ее урегулированию, заявил РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. Блокада Запада, установленная на банковскую систему Турции в связи с платежными переводами из РФ, очень жесткая, экспортеры не могут получить прибыль, сообщила в понедельник газета Ekonomim со ссылкой на источники. "Действительно, проблема во многом сохраняется, продолжается интенсивная работа, в том числе с турецкими коллегами, по ее урегулированию. Главная задача - сохранить более ли менее штатное функционирование системы расчетов между добросовестными участниками внешнеэкономической деятельности - нашими и турецкими", - сказал Ерхов. По словам дипломата, результаты есть, но в разных секторах экономики разные. "Есть сектора, где ситуация получше, есть, где потяжелей. Какие-то переводы где-то еще "застревают", что называется, "в пути", какие-то проходят, как сообщают нам партнеры. Конечно, нам важно знать обстановку "в реальном масштабе времени". Поэтому хотели бы предложить нашим компаниям, ведущим бизнес с турецкой стороной и терпящим убытки от сложившегося положения, информировать наше торговое представительство в Турции о каждом конкретном случае для принятия надлежащих мер в контакте с турецкой стороной", - сказал посол. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.

https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929467358.html

https://ria.ru/20240221/turtsiya-1928636915.html

турция

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, россия, алексей ерхов, санкции в отношении россии, сша