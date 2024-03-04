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Посол рассказал о работе по урегулированию сложностей с платежами в Турцию - РИА Новости, 04.03.2024
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15:37 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/turtsiya-1931039574.html
Посол рассказал о работе по урегулированию сложностей с платежами в Турцию
Посол рассказал о работе по урегулированию сложностей с платежами в Турцию - РИА Новости, 04.03.2024
Посол рассказал о работе по урегулированию сложностей с платежами в Турцию
Проблема с платежными переводами из России в Турции во многом сохраняется, продолжается интенсивная работа по ее урегулированию, заявил РИА Новости посол России РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:37
2024-03-04T15:37
экономика
турция
россия
алексей ерхов
санкции в отношении россии
сша
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АНКАРА, 4 мар — РИА Новости. Проблема с платежными переводами из России в Турции во многом сохраняется, продолжается интенсивная работа по ее урегулированию, заявил РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. Блокада Запада, установленная на банковскую систему Турции в связи с платежными переводами из РФ, очень жесткая, экспортеры не могут получить прибыль, сообщила в понедельник газета Ekonomim со ссылкой на источники. "Действительно, проблема во многом сохраняется, продолжается интенсивная работа, в том числе с турецкими коллегами, по ее урегулированию. Главная задача - сохранить более ли менее штатное функционирование системы расчетов между добросовестными участниками внешнеэкономической деятельности - нашими и турецкими", - сказал Ерхов. По словам дипломата, результаты есть, но в разных секторах экономики разные. "Есть сектора, где ситуация получше, есть, где потяжелей. Какие-то переводы где-то еще "застревают", что называется, "в пути", какие-то проходят, как сообщают нам партнеры. Конечно, нам важно знать обстановку "в реальном масштабе времени". Поэтому хотели бы предложить нашим компаниям, ведущим бизнес с турецкой стороной и терпящим убытки от сложившегося положения, информировать наше торговое представительство в Турции о каждом конкретном случае для принятия надлежащих мер в контакте с турецкой стороной", - сказал посол. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929467358.html
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экономика, турция, россия, алексей ерхов, санкции в отношении россии, сша
Экономика, Турция, Россия, Алексей Ерхов, Санкции в отношении России, США
Посол рассказал о работе по урегулированию сложностей с платежами в Турцию

Ерхов: идет интенсивная работа по урегулированию сложностей с платежами в Турцию

© Rusya Ankara BüyükelçiliğiПосол России в Турции Алексей Ерхов
Посол России в Турции Алексей Ерхов
© Rusya Ankara Büyükelçiliği
Посол России в Турции Алексей Ерхов. Архивное фото
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АНКАРА, 4 мар — РИА Новости. Проблема с платежными переводами из России в Турции во многом сохраняется, продолжается интенсивная работа по ее урегулированию, заявил РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов.
Блокада Запада, установленная на банковскую систему Турции в связи с платежными переводами из РФ, очень жесткая, экспортеры не могут получить прибыль, сообщила в понедельник газета Ekonomim со ссылкой на источники.
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"Действительно, проблема во многом сохраняется, продолжается интенсивная работа, в том числе с турецкими коллегами, по ее урегулированию. Главная задача - сохранить более ли менее штатное функционирование системы расчетов между добросовестными участниками внешнеэкономической деятельности - нашими и турецкими", - сказал Ерхов.
По словам дипломата, результаты есть, но в разных секторах экономики разные.
"Есть сектора, где ситуация получше, есть, где потяжелей. Какие-то переводы где-то еще "застревают", что называется, "в пути", какие-то проходят, как сообщают нам партнеры. Конечно, нам важно знать обстановку "в реальном масштабе времени". Поэтому хотели бы предложить нашим компаниям, ведущим бизнес с турецкой стороной и терпящим убытки от сложившегося положения, информировать наше торговое представительство в Турции о каждом конкретном случае для принятия надлежащих мер в контакте с турецкой стороной", - сказал посол.
Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
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ЭкономикаТурцияРоссияАлексей ЕрховСанкции в отношении РоссииСША
 
 
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