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В Турции назвали блокаду банков из-за переводов из России очень жесткой - РИА Новости, 04.03.2024
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10:13 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/turtsiya-1930933619.html
В Турции назвали блокаду банков из-за переводов из России очень жесткой
В Турции назвали блокаду банков из-за переводов из России очень жесткой - РИА Новости, 04.03.2024
В Турции назвали блокаду банков из-за переводов из России очень жесткой
Блокада Запада, установленная на банковскую систему Турции в связи с платежными переводами из РФ, очень жесткая, экспортеры не могут получить прибыль, пишет... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T10:13
2024-03-04T10:13
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АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Блокада Запада, установленная на банковскую систему Турции в связи с платежными переводами из РФ, очень жесткая, экспортеры не могут получить прибыль, пишет газета Ekonomim со ссылкой на источники. Ранее издание сообщало, что турецкие экспортеры просят свои власти внести Россию в список 33 стран, операции с которыми не нужно проводить через банки и можно не вносить в отчетность. "Неспособность экспортеров, которые не могут получить экспортную цену из-за возврата банковских переводов, закрыть свои экспортные счета по-прежнему остается проблемой. По этой причине компании хотят, чтобы Россия была включена в список исключений из 33 стран, в том числе Ирана. Экономическая бюрократия работает над этим вопросом, но есть информация, что блокада, установленная Западом на банковскую систему, очень жесткая", - пишет издание. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
https://ria.ru/20240303/bumaga-1930807769.html
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россия, турция, в мире
Россия, Турция, В мире
В Турции назвали блокаду банков из-за переводов из России очень жесткой

Ekonomim: блокада турецких банков со стороны Запада по переводам из РФ жесткая

© РИА Новости / Мария СеливановаБанкоматы в Турции
Банкоматы в Турции - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Банкоматы в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Блокада Запада, установленная на банковскую систему Турции в связи с платежными переводами из РФ, очень жесткая, экспортеры не могут получить прибыль, пишет газета Ekonomim со ссылкой на источники.
Ранее издание сообщало, что турецкие экспортеры просят свои власти внести Россию в список 33 стран, операции с которыми не нужно проводить через банки и можно не вносить в отчетность.
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"Неспособность экспортеров, которые не могут получить экспортную цену из-за возврата банковских переводов, закрыть свои экспортные счета по-прежнему остается проблемой. По этой причине компании хотят, чтобы Россия была включена в список исключений из 33 стран, в том числе Ирана. Экономическая бюрократия работает над этим вопросом, но есть информация, что блокада, установленная Западом на банковскую систему, очень жесткая", - пишет издание.
Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
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