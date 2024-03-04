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В Госдуме прокомментировали слова главы СПЧ об ответе Google на цензуру
В Госдуме прокомментировали слова главы СПЧ об ответе Google на цензуру - РИА Новости, 04.03.2024
В Госдуме прокомментировали слова главы СПЧ об ответе Google на цензуру
Задача "что-нибудь противопоставить" Google может стать международной, считает зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T23:47
2024-03-04T23:47
2024-03-04T23:47
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Задача "что-нибудь противопоставить" Google может стать международной, считает зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин. Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе отметил, что цифровизация, социальные сети, поисковики являются новой формой цензуры, а Google - главный инструмент цензуры в мире. Он также задался вопросом, противопоставила ли РФ что-нибудь Google. "Понимание того, что Google действительно превратился в главного цензора, всё чаще артикулируется не только в России, но и во многих дружественных нам странах, так что задача "что-нибудь противопоставить американскому бигтеху" вполне может стать совместной и международной", - написал он в своем Telegram-канале. Горелкин также ответил Фадееву на его вопрос о том, противопоставила ли РФ что-то Google. "Да, противопоставили. Не нужно излишне драматизировать ситуацию: Россия, в отличие от Европы, обладает своим поисковым движком ("Яндексом" у нас пользуются в два раза чаще, чем Google), несколькими картографическими ресурсами, офисными пакетами, почтовыми сервисами, видеохостингами и т.д", - добавил депутат. При этом он отметил, что вопрос заключается в том, насколько национальные продукты России конкурентоспособны на мировых рынках и смогут ли "подвинуть гегемонию глобальных ИТ-корпораций".
https://ria.ru/20240303/festival-1930854372.html
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество, россия, европа, валерий фадеев, госдума рф
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество, Россия, Европа, Валерий Фадеев, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали слова главы СПЧ об ответе Google на цензуру
Горелкин: РФ, в отличии от Европы, обладает своим поисковым движком