https://ria.ru/20240304/tsenzura-1931114844.html

В Госдуме прокомментировали слова главы СПЧ об ответе Google на цензуру

В Госдуме прокомментировали слова главы СПЧ об ответе Google на цензуру - РИА Новости, 04.03.2024

В Госдуме прокомментировали слова главы СПЧ об ответе Google на цензуру

Задача "что-нибудь противопоставить" Google может стать международной, считает зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T23:47

2024-03-04T23:47

2024-03-04T23:47

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Задача "что-нибудь противопоставить" Google может стать международной, считает зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин. Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе отметил, что цифровизация, социальные сети, поисковики являются новой формой цензуры, а Google - главный инструмент цензуры в мире. Он также задался вопросом, противопоставила ли РФ что-нибудь Google. "Понимание того, что Google действительно превратился в главного цензора, всё чаще артикулируется не только в России, но и во многих дружественных нам странах, так что задача "что-нибудь противопоставить американскому бигтеху" вполне может стать совместной и международной", - написал он в своем Telegram-канале. Горелкин также ответил Фадееву на его вопрос о том, противопоставила ли РФ что-то Google. "Да, противопоставили. Не нужно излишне драматизировать ситуацию: Россия, в отличие от Европы, обладает своим поисковым движком ("Яндексом" у нас пользуются в два раза чаще, чем Google), несколькими картографическими ресурсами, офисными пакетами, почтовыми сервисами, видеохостингами и т.д", - добавил депутат. При этом он отметил, что вопрос заключается в том, насколько национальные продукты России конкурентоспособны на мировых рынках и смогут ли "подвинуть гегемонию глобальных ИТ-корпораций".

https://ria.ru/20240303/festival-1930854372.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество, россия, европа, валерий фадеев, госдума рф