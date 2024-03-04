https://ria.ru/20240304/trevoga-1931108186.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.03.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T22:06
2024-03-04T22:06
2024-03-04T22:07
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Согласно данным карты, первым сигнал тревоги прозвучал в Сумской и Полтавской областях Украины - в 21.38 мск. В 21.42 тревога была объявлена в Харьковской области. На остальные упомянутые регионы тревога распространилась в 21.50. Ранее в понедельник тревога звучала в ряде регионов страны, спустя время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Николаевская область
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Сумской и еще 5 областях