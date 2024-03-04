https://ria.ru/20240304/tramp-1931061428.html

СМИ: сотрудники Белого дома при Трампе часто употребляли психостимуляторы

СМИ: сотрудники Белого дома при Трампе часто употребляли психостимуляторы - РИА Новости, 04.03.2024

СМИ: сотрудники Белого дома при Трампе часто употребляли психостимуляторы

Сотрудники Белого дома во время президентства Дональда Трампа имели облегченный доступ к психостимуляторам и седативным препаратам и часто пользовались ими, в... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T16:56

2024-03-04T16:56

2024-03-04T16:56

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дональд трамп

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сотрудники Белого дома во время президентства Дональда Трампа имели облегченный доступ к психостимуляторам и седативным препаратам и часто пользовались ими, в том числе, вместе с алкоголем, пишет издание Rolling Stone со ссылкой на источники. По данным издания, генинспектор Пентагона в январе выпустил доклад, в котором, в том числе, отмечал небрежное ведение учета Медицинским подразделением Белого дома при выписывании препаратов. В ходе проверки было выявлено, что подразделение заказывало тысячи доз психостимулятора модафинила. В докладе при этом не отмечается, с какой целью выписывалось столько доз препарата. "Согласно интервью с четырьмя бывшими высокопоставленными чиновниками администрации и другими людьми, знакомыми с этим вопросом, стимулятор регулярно выдавался сотрудникам, которым требовался заряд энергии после поздней ночи или просто чтобы взбодриться, пережить еще один день на исключительно стрессовой работе", - пишет издание. По словам источников, препараты раздавались, в том числе, тем, кто участвовал в написании речей Трампа, работал допоздна над внешнеполитическими инициативами, отвечал на расследование специального прокурора Роберта Мюллера. При этом аналептик модафинил был не единственным используемым препаратом. "Это напоминало Дикий Запад. Все было свободно", - рассказывает источник. Другим популярным среди сотрудников Белого дома препаратом тогда был Ксанакс, который, по словам источников, высокопоставленные сотрудники получали в Медподразделении Белого дома и раздавали коллегам. Иногда при этом, согласно их рассказам, Ксанакс мешали с алкоголем, что чревато побочными эффектами. "Тем не менее, высокопоставленные чиновники могли использовать Ксанакс и алкоголь вместе, чтобы успокоиться, переживая заоблачный уровень стресса, который возникает на самой напряженной работе в Америке - с дополнительным удовольствием в виде обслуживания прихотей в известной степени непостоянного и несдержанного Трампа", - пишет издание. Бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришам рассказала, что в поездках врач президента Ронни Джексон мог спрашивать у высокопоставленных сотрудников администрации президента, нужно ли им что-то, и при необходимости мог выдать психостимулятор или снотворное. Однако тогда, по ее словам, медсестра вела учет выданных препаратов. Однако в США, по данным издания, учет выданных препаратов сотрудникам Белого дома велся далеко не всегда: либо заказы этих препаратов записывались некорректно, либо и вовсе не записывались.

https://ria.ru/20240224/ssha-1928985983.html

https://ria.ru/20240203/bayden-1925169182.html

https://ria.ru/20231215/rossiya-1916077942.html

https://ria.ru/20230924/raskol-1898211384.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, дональд трамп