https://ria.ru/20240304/torgovlya-1931049780.html

Россия и Венесуэла обсудят применение цифровых платежных средств в торговле

Россия и Венесуэла обсудят применение цифровых платежных средств в торговле - РИА Новости, 04.03.2024

Россия и Венесуэла обсудят применение цифровых платежных средств в торговле

Россия и Венесуэла обсуждают использование цифровых платежных инструментов в торговле, это в том числе помогло бы обезопасить расчеты от влияния США и Западной... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T16:17

2024-03-04T16:17

2024-03-04T16:17

россия

венесуэла

сша

денис мантуров

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

брикс

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия и Венесуэла обсуждают использование цифровых платежных инструментов в торговле, это в том числе помогло бы обезопасить расчеты от влияния США и Западной Европы, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Мир" - это одна из альтернатив, чтобы и наше население, и население Венесуэлы могли адекватно использовать эти карточки и осуществлять свои повседневные платежи. Помимо населения, еще должны осуществляться платежи между бизнесом, коммерческими структурами. В этом направлении наши государства буквально недавно на встрече стран БРИКС… Наш министр финансов рассказывал, как мы могли бы взаимодействовать, в том числе используя цифровые платежные инструменты, которые обеспечивали бы альтернативу доллару и евро", - сказал он, отвечая на вопрос о сотрудничестве РФ и Венесуэлы, выступая на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. "Это мотивировало бы страны использовать свои собственные валюты в расчетах и максимально обезопасило эти платежи от желания затормозить это сотрудничество со стороны США и Западной Европы", - подчеркнул он. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240304/festival-1930936897.html

https://ria.ru/20240210/venesuela-1926528927.html

россия

венесуэла

сша

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россия, венесуэла, сша, денис мантуров, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), брикс, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024