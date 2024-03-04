https://ria.ru/20240304/tomsk-1930995239.html

В Томске сняли с самолета неадекватного пассажира

В Томске сняли с самолета неадекватного пассажира - РИА Новости, 04.03.2024

В Томске сняли с самолета неадекватного пассажира

Полицейские в аэропорту Томска сняли с самолета неадекватного пассажира, который бросался в окружающих яблоками и ударил представителя авиакомпании кулаком по... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T13:00

2024-03-04T13:00

2024-03-04T13:00

происшествия

томск

москва

новости - туризм

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НОВОСИБИРСК, 4 мар – РИА Новости. Полицейские в аэропорту Томска сняли с самолета неадекватного пассажира, который бросался в окружающих яблоками и ударил представителя авиакомпании кулаком по лицу, сообщает Сибирское управление на транспорте МВД РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, в линейный пункт полиции аэропорта Томска поступило сообщение о том, что на борту самолета, готовящегося к вылету в Москву, находится пассажир с неадекватным поведением. "Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили, что 29-летний мужчина имеет видимые признаки алкогольного опьянения. Во время посадки он стал бросать в окружающих яблоки и провоцировать конфликт с пассажирами. В ответ на требование старшего бортпроводника прекратить нарушение общественного порядка мужчина ударил представителя авиакомпании кулаком в лицо", - говорится в сообщении. Для обеспечения безопасности полета и во избежание возможного причинения мужчиной вреда себе и окружающим командир воздушного судна отказал ему в перелете. Мужчину доставили в дежурную часть, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В итоге его привлекли к административной ответственности по статьям 20.1 и 19.3 КоАП (мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве с причинением телесных повреждений.

https://ria.ru/20221201/aviadeboshiry-1835191449.html

https://ria.ru/20240118/volgograd-1921985907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, томск, москва, новости - туризм