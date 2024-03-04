https://ria.ru/20240304/testirovanie-1930916609.html
В Красноярске выявили более 200 фактов подделки тестирования мигрантов
В Красноярске выявили более 200 фактов подделки тестирования мигрантов - РИА Новости, 04.03.2024
В Красноярске выявили более 200 фактов подделки тестирования мигрантов
Полицейские в Красноярске пресекли деятельность коммерческого центра тестирования мигрантов, работники которого сами проходили за них экзамены и за деньги... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T07:52
2024-03-04T07:52
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Полицейские в Красноярске пресекли деятельность коммерческого центра тестирования мигрантов, работники которого сами проходили за них экзамены и за деньги выдавали иностранцам сертификаты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "По имеющимся данным, работники коммерческого центра тестирования мигрантов в течение года за денежное вознаграждение выдавали иностранцам сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ ее законодательства. При этом экзамены проводились формально, а на контрольные вопросы отвечали сами представители компании", - написала Волк в своем Telegram-канале. Она отметила, что таким сертификаты в дальнейшем использовались мигрантами при оформлении документов, являющихся основанием для законного пребывания и работы в России. Полицейскими выявлено более 200 фактов фальсификации результатов тестирования в Красноярске. Задержаны трое подозреваемых в организации незаконного пребывания в России иностранцев. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ. Фигуранты под подпиской о невыезде. "При проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в коммерческом центре также задержаны 30 иностранных граждан. Проводится проверка законности их пребывания в России", - добавила официальный представитель МВД России. Сведения об мигрантах, которые воспользовались криминальными услугами, будут направлены в прокуратуру для признания выданных им документов недействительными в судебном порядке. Предварительное расследование продолжается.
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россия, красноярск, ирина волк, происшествия
Россия, Красноярск, Ирина Волк, Происшествия
В Красноярске выявили более 200 фактов подделки тестирования мигрантов
В Красноярске выявили более 200 фактов подделки итогов тестирования мигрантов
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Полицейские в Красноярске пресекли деятельность коммерческого центра тестирования мигрантов, работники которого сами проходили за них экзамены и за деньги выдавали иностранцам сертификаты, сообщила
официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«
"По имеющимся данным, работники коммерческого центра тестирования мигрантов в течение года за денежное вознаграждение выдавали иностранцам сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ ее законодательства. При этом экзамены проводились формально, а на контрольные вопросы отвечали сами представители компании", - написала Волк в своем Telegram-канале.
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Она отметила, что таким сертификаты в дальнейшем использовались мигрантами при оформлении документов, являющихся основанием для законного пребывания и работы в России.
Полицейскими выявлено более 200 фактов фальсификации результатов тестирования в Красноярске. Задержаны трое подозреваемых в организации незаконного пребывания в России иностранцев. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ. Фигуранты под подпиской о невыезде.
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"При проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в коммерческом центре также задержаны 30 иностранных граждан. Проводится проверка законности их пребывания в России", - добавила официальный представитель МВД России.
Сведения об мигрантах, которые воспользовались криминальными услугами, будут направлены в прокуратуру для признания выданных им документов недействительными в судебном порядке. Предварительное расследование продолжается.
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