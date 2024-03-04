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Экипажи танков уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 04.03.2024
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06:45 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/tankisty-1930912739.html
Экипажи танков уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области
Экипажи танков уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 04.03.2024
Экипажи танков уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области
Экипажи танков Т-80БВ гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа уничтожили опорный пункт вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщает РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T06:45
2024-03-04T06:45
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
т-80бв
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Экипажи танков Т-80БВ гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа уничтожили опорный пункт вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ. "Танкисты гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа уничтожили опорный пункт вооруженных сил Украины в Запорожской области. Экипажи танков Т-80БВ вели стрельбу прямой наводкой. Координаты цели и корректировку их огня осуществляли расчеты беспилотных летательных аппаратов. Чтобы не допустить ответного огня со стороны противника, танкисты работают по системе "карусель". Сделав несколько выстрелов с огневой позиции, экипаж оперативно покидает ее", - говорится в сообщении. Как отмечается, личный состав ведет огонь по противнику, сменяя позиции. Когда танк выходит из боя, на его место вступает следующий, находясь на другом направлении атаки. "Всегда нужно находиться в готовности, чтобы в случае чего немедленно оказать помощь любому члену экипажа. Главное, чтобы все работало. Для этого и нужно всегда поддерживать машину в исправном состоянии", - приводятся в сообщении слова механик-водителя Леонида Советникова. После завершения боевых действий экипажи танков направляются в тыл для проведения перезарядки, обслуживания и небольших ремонтных работ, после чего снова выходят на заданные воздушной разведкой цели, добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20240304/armata-1930909542.html
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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, т-80бв
Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-80БВ
Экипажи танков уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Танкисты группировки "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-80 ВС РФ на огневой позиции
Танк Т-80 ВС РФ на огневой позиции - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-80 ВС РФ на огневой позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Экипажи танков Т-80БВ гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа уничтожили опорный пункт вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
«
"Танкисты гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа уничтожили опорный пункт вооруженных сил Украины в Запорожской области. Экипажи танков Т-80БВ вели стрельбу прямой наводкой. Координаты цели и корректировку их огня осуществляли расчеты беспилотных летательных аппаратов. Чтобы не допустить ответного огня со стороны противника, танкисты работают по системе "карусель". Сделав несколько выстрелов с огневой позиции, экипаж оперативно покидает ее", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, личный состав ведет огонь по противнику, сменяя позиции. Когда танк выходит из боя, на его место вступает следующий, находясь на другом направлении атаки.
"Всегда нужно находиться в готовности, чтобы в случае чего немедленно оказать помощь любому члену экипажа. Главное, чтобы все работало. Для этого и нужно всегда поддерживать машину в исправном состоянии", - приводятся в сообщении слова механик-водителя Леонида Советникова.
После завершения боевых действий экипажи танков направляются в тыл для проведения перезарядки, обслуживания и небольших ремонтных работ, после чего снова выходят на заданные воздушной разведкой цели, добавили в Минобороны.
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Запорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныТ-80БВ
 
 
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