https://ria.ru/20240304/svo-1931082343.html

Установлен размер выплаты на ребенка, получившего увечье вблизи зоны СВО

Установлен размер выплаты на ребенка, получившего увечье вблизи зоны СВО - РИА Новости, 04.03.2024

Установлен размер выплаты на ребенка, получившего увечье вблизи зоны СВО

Российский кабмин утвердил порядок единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей на ребенка, получившего увечье на территории новых регионов или на... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T18:33

2024-03-04T18:33

2024-03-04T18:45

общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

михаил мишустин

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российский кабмин утвердил порядок единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей на ребенка, получившего увечье на территории новых регионов или на территории субъекта РФ вблизи зоны военной спецоперации, соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано в понедельник."Настоящие правила устанавливают порядок и условия назначения и осуществления единовременной выплаты на ребенка, получившего в возрасте до 18 лет увечье (ранение, травму, контузию) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области либо территории субъекта Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции", - говорится в документе.Размер единовременной выплаты составляет 100 тысяч рублей на каждого пострадавшего ребенка.Единовременная выплата предоставляется одному из родителей (законных представителей) пострадавшего ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, постоянно проживающего на территории России и получившего после 18 февраля 2022 года увечье (ранение, травму, контузию), или самому пострадавшему ребенку, если на момент выплаты он достиг возраста 18 лет.Отмечается, что единовременная выплата не учитывается при определении права на получение других выплат и при предоставлении иных мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством РФ и субъектов.

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

https://ria.ru/20240304/obstrel-1930981902.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мишустин