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Установлен размер выплаты на ребенка, получившего увечье вблизи зоны СВО - РИА Новости, 04.03.2024
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18:33 04.03.2024 (обновлено: 18:45 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/svo-1931082343.html
Установлен размер выплаты на ребенка, получившего увечье вблизи зоны СВО
Установлен размер выплаты на ребенка, получившего увечье вблизи зоны СВО - РИА Новости, 04.03.2024
Установлен размер выплаты на ребенка, получившего увечье вблизи зоны СВО
Российский кабмин утвердил порядок единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей на ребенка, получившего увечье на территории новых регионов или на... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T18:33
2024-03-04T18:45
общество
россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российский кабмин утвердил порядок единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей на ребенка, получившего увечье на территории новых регионов или на территории субъекта РФ вблизи зоны военной спецоперации, соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано в понедельник."Настоящие правила устанавливают порядок и условия назначения и осуществления единовременной выплаты на ребенка, получившего в возрасте до 18 лет увечье (ранение, травму, контузию) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области либо территории субъекта Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции", - говорится в документе.Размер единовременной выплаты составляет 100 тысяч рублей на каждого пострадавшего ребенка.Единовременная выплата предоставляется одному из родителей (законных представителей) пострадавшего ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, постоянно проживающего на территории России и получившего после 18 февраля 2022 года увечье (ранение, травму, контузию), или самому пострадавшему ребенку, если на момент выплаты он достиг возраста 18 лет.Отмечается, что единовременная выплата не учитывается при определении права на получение других выплат и при предоставлении иных мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством РФ и субъектов.
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мишустин
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Михаил Мишустин
Установлен размер выплаты на ребенка, получившего увечье вблизи зоны СВО

Размер выплаты на получившего увечье вблизи зоны СВО ребенка составил 100 тысяч

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкТорговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российский кабмин утвердил порядок единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей на ребенка, получившего увечье на территории новых регионов или на территории субъекта РФ вблизи зоны военной спецоперации, соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано в понедельник.
«
"Настоящие правила устанавливают порядок и условия назначения и осуществления единовременной выплаты на ребенка, получившего в возрасте до 18 лет увечье (ранение, травму, контузию) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области либо территории субъекта Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции", - говорится в документе.
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Размер единовременной выплаты составляет 100 тысяч рублей на каждого пострадавшего ребенка.
Единовременная выплата предоставляется одному из родителей (законных представителей) пострадавшего ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, постоянно проживающего на территории России и получившего после 18 февраля 2022 года увечье (ранение, травму, контузию), или самому пострадавшему ребенку, если на момент выплаты он достиг возраста 18 лет.
Отмечается, что единовременная выплата не учитывается при определении права на получение других выплат и при предоставлении иных мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством РФ и субъектов.
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