https://ria.ru/20240304/sudokhodstvo-1930971475.html
Россия изучит идею Турции о мерах безопасности судоходства в Черном море
Россия изучит идею Турции о мерах безопасности судоходства в Черном море - РИА Новости, 04.03.2024
Россия изучит идею Турции о мерах безопасности судоходства в Черном море
Россия изучает идею Турции о создании нового регламента обеспечения безопасности судоходства в Черном море, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T11:53
2024-03-04T11:53
2024-03-04T11:53
россия
турция
черное море
в мире
сергей вершинин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия изучает идею Турции о создании нового регламента обеспечения безопасности судоходства в Черном море, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Мы знаем о существовании таких идей, которые сейчас нами рассматриваются", - сказал Вершинин, отвечая на вопрос, участвует ли Россия в разработке нового регламента безопасности судоходства в Черном море совместно с Турцией и ООН, об идее которого ранее высказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
https://ria.ru/20240302/zelenskiy-1930623070.html
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россия, турция, черное море, в мире, сергей вершинин
Россия, Турция, Черное море, В мире, Сергей Вершинин
Россия изучит идею Турции о мерах безопасности судоходства в Черном море
МИД: РФ изучит идею Турции о регламенте безопасности судоходства в Черном море