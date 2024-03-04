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Россия изучит идею Турции о мерах безопасности судоходства в Черном море - РИА Новости, 04.03.2024
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11:53 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/sudokhodstvo-1930971475.html
Россия изучит идею Турции о мерах безопасности судоходства в Черном море
Россия изучит идею Турции о мерах безопасности судоходства в Черном море - РИА Новости, 04.03.2024
Россия изучит идею Турции о мерах безопасности судоходства в Черном море
Россия изучает идею Турции о создании нового регламента обеспечения безопасности судоходства в Черном море, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T11:53
2024-03-04T11:53
россия
турция
черное море
в мире
сергей вершинин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия изучает идею Турции о создании нового регламента обеспечения безопасности судоходства в Черном море, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Мы знаем о существовании таких идей, которые сейчас нами рассматриваются", - сказал Вершинин, отвечая на вопрос, участвует ли Россия в разработке нового регламента безопасности судоходства в Черном море совместно с Турцией и ООН, об идее которого ранее высказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
https://ria.ru/20240302/zelenskiy-1930623070.html
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россия, турция, черное море, в мире, сергей вершинин
Россия, Турция, Черное море, В мире, Сергей Вершинин
Россия изучит идею Турции о мерах безопасности судоходства в Черном море

МИД: РФ изучит идею Турции о регламенте безопасности судоходства в Черном море

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГрузовое судно в Керченском проливе
Грузовое судно в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Грузовое судно в Керченском проливе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия изучает идею Турции о создании нового регламента обеспечения безопасности судоходства в Черном море, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Мы знаем о существовании таких идей, которые сейчас нами рассматриваются", - сказал Вершинин, отвечая на вопрос, участвует ли Россия в разработке нового регламента безопасности судоходства в Черном море совместно с Турцией и ООН, об идее которого ранее высказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Раскрыто, чем обернулся "сюрприз" Зеленского для России в Черном море
2 марта, 01:34
 
РоссияТурцияЧерное мореВ миреСергей Вершинин
 
 
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