https://ria.ru/20240304/sudokhodstvo-1930971475.html

Россия изучит идею Турции о мерах безопасности судоходства в Черном море

Россия изучит идею Турции о мерах безопасности судоходства в Черном море - РИА Новости, 04.03.2024

Россия изучит идею Турции о мерах безопасности судоходства в Черном море

Россия изучает идею Турции о создании нового регламента обеспечения безопасности судоходства в Черном море, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:53

2024-03-04T11:53

2024-03-04T11:53

россия

турция

черное море

в мире

сергей вершинин

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия изучает идею Турции о создании нового регламента обеспечения безопасности судоходства в Черном море, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Мы знаем о существовании таких идей, которые сейчас нами рассматриваются", - сказал Вершинин, отвечая на вопрос, участвует ли Россия в разработке нового регламента безопасности судоходства в Черном море совместно с Турцией и ООН, об идее которого ранее высказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

https://ria.ru/20240302/zelenskiy-1930623070.html

россия

турция

черное море

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россия, турция, черное море, в мире, сергей вершинин