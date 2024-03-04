https://ria.ru/20240304/stroitelstvo-1930911654.html
Глава Минстроя рассказал о плотном сотрудничестве с Ираном
Глава Минстроя рассказал о плотном сотрудничестве с Ираном - РИА Новости, 04.03.2024
Глава Минстроя рассказал о плотном сотрудничестве с Ираном
Россия плотно взаимодействует с Ираном в строительной отрасли, заявил РИА Новости глава российского Минстроя Ирек Файзуллин. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T06:11
2024-03-04T06:11
2024-03-04T06:11
иран
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
экономика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия плотно взаимодействует с Ираном в строительной отрасли, заявил РИА Новости глава российского Минстроя Ирек Файзуллин. На прошлом Петербургском международном экономическом форуме Файзуллин сообщал РИА Новости, что Иран готов поставлять цемент и технологическое оборудование на российские стройки. "С Ираном - коротко вам скажу - работаем очень плотно. У меня ... заместитель вернулся оттуда в очередной раз", - сказал РИА Новости Файзуллин.
https://ria.ru/20240213/iran-1926984709.html
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иран, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), экономика
Иран, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Экономика
Глава Минстроя рассказал о плотном сотрудничестве с Ираном
Глава Минстроя Файзуллин рассказал о плотном сотрудничестве в отрасли с Ираном
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия плотно взаимодействует с Ираном в строительной отрасли, заявил РИА Новости глава российского Минстроя Ирек Файзуллин.
На прошлом Петербургском международном экономическом форуме Файзуллин сообщал РИА Новости, что Иран готов поставлять цемент и технологическое оборудование на российские стройки.
Россия и Иран работают над договором о партнерстве, заявил посол в Тегеране
"С Ираном - коротко вам скажу - работаем очень плотно. У меня ... заместитель вернулся оттуда в очередной раз", - сказал РИА Новости Файзуллин.