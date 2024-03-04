https://ria.ru/20240304/stroitelstvo-1930911654.html

Глава Минстроя рассказал о плотном сотрудничестве с Ираном

Глава Минстроя рассказал о плотном сотрудничестве с Ираном - РИА Новости, 04.03.2024

Глава Минстроя рассказал о плотном сотрудничестве с Ираном

Россия плотно взаимодействует с Ираном в строительной отрасли, заявил РИА Новости глава российского Минстроя Ирек Файзуллин. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T06:11

2024-03-04T06:11

2024-03-04T06:11

иран

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

экономика

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия плотно взаимодействует с Ираном в строительной отрасли, заявил РИА Новости глава российского Минстроя Ирек Файзуллин. На прошлом Петербургском международном экономическом форуме Файзуллин сообщал РИА Новости, что Иран готов поставлять цемент и технологическое оборудование на российские стройки. "С Ираном - коротко вам скажу - работаем очень плотно. У меня ... заместитель вернулся оттуда в очередной раз", - сказал РИА Новости Файзуллин.

https://ria.ru/20240213/iran-1926984709.html

иран

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), экономика