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России все равно, кого изберут президентом США, заявил Медведев
России все равно, кого изберут президентом США, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024
России все равно, кого изберут президентом США, заявил Медведев
России все равно, кого изберут президентом США, с каждым готовы устанавливать конструктивные отношения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:31
2024-03-04T13:31
2024-03-04T13:31
россия
сша
дмитрий медведев
политика
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. России все равно, кого изберут президентом США, с каждым готовы устанавливать конструктивные отношения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Нам абсолютно все равно, кого изберут президентом Соединенных Штатов Америки. С каждым избранным лицом мы готовы устанавливать продуктивные отношения", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий медведев, политика, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, США, Дмитрий Медведев, Политика, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
России все равно, кого изберут президентом США, заявил Медведев
Медведев: Россия готова к продуктивным отношениям с любым президентом США