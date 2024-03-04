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России все равно, кого изберут президентом США, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024
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13:31 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/ssha-1931004092.html
России все равно, кого изберут президентом США, заявил Медведев
России все равно, кого изберут президентом США, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024
России все равно, кого изберут президентом США, заявил Медведев
России все равно, кого изберут президентом США, с каждым готовы устанавливать конструктивные отношения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:31
2024-03-04T13:31
россия
сша
дмитрий медведев
политика
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. России все равно, кого изберут президентом США, с каждым готовы устанавливать конструктивные отношения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Нам абсолютно все равно, кого изберут президентом Соединенных Штатов Америки. С каждым избранным лицом мы готовы устанавливать продуктивные отношения", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия, сша, дмитрий медведев, политика, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, США, Дмитрий Медведев, Политика, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
России все равно, кого изберут президентом США, заявил Медведев

Медведев: Россия готова к продуктивным отношениям с любым президентом США

© Сергей ГунеевДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© Сергей Гунеев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. России все равно, кого изберут президентом США, с каждым готовы устанавливать конструктивные отношения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Нам абсолютно все равно, кого изберут президентом Соединенных Штатов Америки. С каждым избранным лицом мы готовы устанавливать продуктивные отношения", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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