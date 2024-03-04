https://ria.ru/20240304/ssha-1931004092.html

России все равно, кого изберут президентом США, заявил Медведев

России все равно, кого изберут президентом США, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024

России все равно, кого изберут президентом США, заявил Медведев

России все равно, кого изберут президентом США, с каждым готовы устанавливать конструктивные отношения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T13:31

2024-03-04T13:31

2024-03-04T13:31

россия

сша

дмитрий медведев

политика

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. России все равно, кого изберут президентом США, с каждым готовы устанавливать конструктивные отношения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Нам абсолютно все равно, кого изберут президентом Соединенных Штатов Америки. С каждым избранным лицом мы готовы устанавливать продуктивные отношения", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, дмитрий медведев, политика, всемирный фестиваль молодежи — 2024