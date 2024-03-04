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Участникам и ветеранам СВО из Омска помогают с трудоустройством и обучением
Участникам и ветеранам СВО из Омска помогают с трудоустройством и обучением - РИА Новости, 04.03.2024
Участникам и ветеранам СВО из Омска помогают с трудоустройством и обучением
Участникам СВО из Омска и членам их семей оказывают содействие в трудоустройстве и переобучении, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T19:31
2024-03-04T19:31
2024-03-04T19:31
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ОМСК, 4 мар — РИА Новости. Участникам СВО из Омска и членам их семей оказывают содействие в трудоустройстве и переобучении, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Работодатели из Омска получают выплаты за трудоустройство членов семей бойцов СВО. В 2023 году это помогло найти работу почти 60 омичам. Меры поддержки распространяются как на участников СВО, так и на членов их семей. У бойцов, вернувшихся со специальной военной операции, есть возможность бесплатно переобучиться или получить допобразование в наиболее востребованных сферах. "В 2023 году в рамках данного мероприятия было трудоустроено 59 граждан, являющихся членами семей участников СВО, работодателям выплачено более 2,4 миллиона рублей. В текущем году реализация мероприятия будет продолжена", — сообщили в пресс-службе правительства. Участники СВО и члены их семей также могут обратиться к карьерному специалисту за получением консультаций и помощи в выборе сферы деятельности или профессии.
https://ria.ru/20240301/gumpomosch-1930559613.html
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общество, омск, омская область
Надежные люди, Общество, Омск, Омская область
Участникам и ветеранам СВО из Омска помогают с трудоустройством и обучением
Власти Омской области помогают участникам и ветеранам СВО с трудоустройством
ОМСК, 4 мар — РИА Новости.
Участникам СВО из Омска и членам их семей оказывают содействие в трудоустройстве и переобучении, рассказали в пресс-службе
правительства Омской области.
Работодатели из Омска получают выплаты за трудоустройство членов семей бойцов СВО. В 2023 году это помогло найти работу почти 60 омичам. Меры поддержки распространяются как на участников СВО, так и на членов их семей. У бойцов, вернувшихся со специальной военной операции, есть возможность бесплатно переобучиться или получить допобразование в наиболее востребованных сферах.
"В 2023 году в рамках данного мероприятия было трудоустроено 59 граждан, являющихся членами семей участников СВО, работодателям выплачено более 2,4 миллиона рублей. В текущем году реализация мероприятия будет продолжена", — сообщили в пресс-службе правительства.
Участники СВО и члены их семей также могут обратиться к карьерному специалисту за получением консультаций и помощи в выборе сферы деятельности или профессии.
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