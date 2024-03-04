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Российские военные поразили два пункта управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 04.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:41 04.03.2024 (обновлено: 14:47 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/spetsoperatsiya-1931024264.html
Российские военные поразили два пункта управления беспилотниками ВСУ
Российские военные поразили два пункта управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 04.03.2024
Российские военные поразили два пункта управления беспилотниками ВСУ
Российские военные за сутки поразили два украинских пункта управления беспилотными летательными аппаратами в ДНР и Херсонской области, сообщило в понедельник... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:41
2024-03-04T14:47
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские военные за сутки поразили два украинских пункта управления беспилотными летательными аппаратами в ДНР и Херсонской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке."Поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах населенных пунктов Новокалиново Донецкой Народной Республики и Антоновка Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные поразили два пункта управления беспилотниками ВСУ

ВС РФ поразили два пункта управления беспилотниками в ДНР и Херсонской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ боевого расчета гаубицы в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ боевого расчета гаубицы в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ боевого расчета гаубицы в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские военные за сутки поразили два украинских пункта управления беспилотными летательными аппаратами в ДНР и Херсонской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке.
"Поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах населенных пунктов Новокалиново Донецкой Народной Республики и Антоновка Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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