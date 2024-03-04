https://ria.ru/20240304/spetsoperatsiya-1931024264.html

Российские военные поразили два пункта управления беспилотниками ВСУ

Российские военные поразили два пункта управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 04.03.2024

Российские военные поразили два пункта управления беспилотниками ВСУ

Российские военные за сутки поразили два украинских пункта управления беспилотными летательными аппаратами в ДНР и Херсонской области, сообщило в понедельник... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:41

2024-03-04T14:41

2024-03-04T14:47

специальная военная операция на украине

россия

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безопасность

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские военные за сутки поразили два украинских пункта управления беспилотными летательными аппаратами в ДНР и Херсонской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке."Поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах населенных пунктов Новокалиново Донецкой Народной Республики и Антоновка Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность