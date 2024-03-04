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Российские военные поразили два пункта управления беспилотниками ВСУ
Российские военные поразили два пункта управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 04.03.2024
Российские военные поразили два пункта управления беспилотниками ВСУ
Российские военные за сутки поразили два украинских пункта управления беспилотными летательными аппаратами в ДНР и Херсонской области, сообщило в понедельник... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:41
2024-03-04T14:41
2024-03-04T14:47
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские военные за сутки поразили два украинских пункта управления беспилотными летательными аппаратами в ДНР и Херсонской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке."Поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах населенных пунктов Новокалиново Донецкой Народной Республики и Антоновка Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
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Российские военные поразили два пункта управления беспилотниками ВСУ
ВС РФ поразили два пункта управления беспилотниками в ДНР и Херсонской области