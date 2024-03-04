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Киев потерял более 320 военных и технику на Южнодонецком направлении
Киев потерял более 320 военных и технику на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 04.03.2024
Киев потерял более 320 военных и технику на Южнодонецком направлении
Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили свыше 320 военнослужащих и две боевые машины пехоты, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:36
2024-03-04T14:36
2024-03-04T14:43
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили свыше 320 военнослужащих и две боевые машины пехоты, сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, на Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате слаженных действий нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное, Владимировка и Водяное Донецкой народной республики."Потери ВСУ составили свыше 320 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь автомобилей", — говорится в сводке министерства.
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев потерял более 320 военных и технику на Южнодонецком направлении
МО РФ: ВСУ потеряли более 320 военных и 2 БМП на Южнодонецком направлении